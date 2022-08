«Er Moder Svea mer norsk enn svensk?»

Dette spørsmålet stilles i en kronikk av Helge Steen Thorbjørnsen i avisen 29.08.

Jeg skal nødig legge meg opp i den diskusjonen. Men tilleggsopplysningen nedenfor kan kanskje nyansere den. For i Lysekil, altså på gammelt norsk land, er det funnet rester av et menneske som ifølge Steen Thorbjørnsen skal være 10.000 år gammelt. Og samme sier at de restene som er funnet i sjøen i Søgne er 9000 år gamle – nærmere bestemt i Hummervigbukta og med bl.a. Søgne-kvinnen Sol. Videre skriver han helt riktig at det er rester etter minst tre mennesker. Vi vet helt sikkert at det er tre forskjellige individer (to hele skaller og en stor skallerest), men videre utgravninger blant annet i 2013 viste at det kan godt være fra fem.

Så var det alderen: 14. september 1995 ble jeg oppringt av «ansvarshavende arkeolog» (jeg unnlater her navnet) fra NINA-NIKU i Oslo med opplysning om at skallen til Sol var 8600 +/-95 år. Dette ble da et alminnelig kjent faktum helt til jeg senere fikk tak i sakspapirene for dateringen. Da oppdaget jeg til min forskrekkelse at det var feil. Arkeologen hadde oppgitt den ukalibrerte alderen. For hva forteller papirene? Jo, riktignok står det øverst «8600 BP +/-95 BP» (Before Present, før nåtid). Men dette er jo ikke kalender-år, noe som gir mening for oss, men såkalte radiokarbon-år! Ved diagrammet og tallene lenger nede i disse papirene stod omregningen (kalibreringen) fra radiokarbon-år til kalenderår: Sol levde trolig en gang mellom «7750 BC – 7540 BC» (før Kristus). Selvsagt legger vi til 2000 år for å få den virkelige alderen: Sol er altså trolig mer enn 9600 år, de andre daterte funnene fra Søgne må selvsagt omregnes likedan.

Et nettleksikon gir oss om ikke annet en bekreftende pekepinn: «Ukalibrerte, råe C14-dateringer angis vanligvis i år (radiokarbonår) før nåtid, hvor nåtid oftest er satt til år 1950.» (..) Den virkelige alderen på et funn er altså opptil 1500 år mer enn den ukaliberte ..» (les selv, Wikipedia: Steinalderen.) Nå vet ikke jeg omstendighetene mht. dateringen for funnet fra Lysekil. Men på denne måten kan Sol godt konkurrere om hva eller hvem som er eldst i Skandinavia: På forespørsel ble i sin tid ovennevnte omregningsprosess bekreftet til meg personlig av landets fremste forsker på havnivåer, Lisbeth Prøsch-Danielsen ved Arkeologisk museum i Stavanger. Siden faglitteraturen (Becker & Kroner 1991, Gulliksen et al 1998) også forteller at «Alle dateringer er satt opp ukalibrerte, hvilket betyr [at de er] ca. 1200 - 1500 år yngre enn absolutt kalenderverdier», kan vi faktisk si at de til nå daterte funnene (8600 +/- 95 år og altså pluss 12-1500 år), ligger på ca. 10.000 år (9800-10.100), omtrent som den påståtte alderen fra Lysekil.

