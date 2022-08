En boble hvor de har mistet kontakten med sine velgere, men hopper ut av boblen hvert 4. år hvor de jo er nødt til å ha kontakt ikke bare med partifeller, men og «vanlige folk».

Representant for Agder Kari Henriksen har i Fvn 13. august et innlegg hvor hun prøver så godt hun kan å forsvare regjeringens politikk. Hun skriver blant annet at vi har gode og så langt velfungerende strømstøtteordninger for familiene. Og at en må fortsette å lytte til de som sliter og vurdere behov for tiltak på en grundig måte og samarbeide med partene i arbeidslivet.

Hvordan ser så de lokale Ap-politikerne på dette? Ordførerkandidat Kenneth Mørk sier i Fvn 9. august at man er nødt til å gire opp på strøm. Videre sier han at vi er i ferd med å forsterke klasseskillet og utsette industri og næringsliv for uholdbare forhold, og da må vi ha mer kraftfulle virkemidler. Han tar og til orde for å finne kortsiktige løsninger for næringsliv og vanlige folk nå, og lage langsiktige løsninger som står seg over tid.

Ap-ordfører i Bykle Jon Rolf Næss uttaler seg i Fvn 15. august vedr. de store prisforskjellene på strøm i Norge til og med innenfor samme prisområde at vi er på ville veier, her må regjeringa inn og ordne opp.

Ser en dette i sammenheng synes det som om lokalpolitikerne har et mer edruelig forhold til regjeringens politikk enn nasjonale politikere. De ser at folk og næringsliv i dag sliter og at noe må gjøres nå. Tiden for å vurdere og følge nøye med er forbi for lenge siden.

Det synes som om det er en viss forskjell i virkelighetsoppfatning mellom nasjonale og lokale politikere. Kan det ha noe med at nasjonale politikere bor i Oslo i leiligheter hvor strøm er inkludert? At trikk, buss og tog er vanlige fremkomstmidler? At de har en av Norges billigste kantiner. Lege og psykologordning. En lønn som gjør at de ikke har de store problemer med å takle prisøkninger, samt pensjonsordning vi andre kan drømme om.

På områdene hvor de svake sliter merkes dette ikke så lett for dem. Strøm stiger, matvarepriser steig 7,6 prosent sist måned. Bensinpriser er høye.

Det kan nok være vanskelig å sette seg inn i andres situasjon når du står litt utenfor og ikke har disse problemene eller har jevnlig kontakt med folk som har det. En slik klasse politikere tror jeg ikke vi er tjent med å ha i det lange løp. Tiden er kanskje klar for noen utskiftninger?

