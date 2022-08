Nyleg fekk Statsforvaltaren i Agder krass kritikk for brot på tidsfrister i byggesaker. Langt meir alvorleg er det likevel at ikkje forvaltarens helse- og sosialavdeling (fylkeslegen) har gripe inn når kvinnene i Evje fengsel får langt mindre legehjelp enn dei treng.

I ei NTB-melding 16. juli er det opplyst at det siste halvtanna år er meldt om 18 tilfelle av sjølmordsforsøk eller sjølskading blant dei 30 kvinnene i fengselet (langt oftare enn hos dei 300 mannlege fangane i Mandal og Froland).

I NTB-artikkelen blir det referert til at «kommunens sykepleiere ofte henviser innsatte til psykiatrisk hjelp, men ofte uten hell».

Personalet i fengselet fortel at dei som faktisk blir innlagde, stort sett blir utskrivne etter ein dag eller to. Psykiatarane konkluderer altså med at fangane har psykiske vanskar som allmennlegane stort sett bør ha ansvaret for å følge opp.

For ein månad sidan publiserte Ida Grung ein studie som viste at allmennlegane var svært viktige i behandlinga av depressive pasientar.

Angst og depresjon – ofte saman med rus og sosiale problem – har alltid vore ein stor del av dei allmennmedisinske oppgåvene. Men dette krev oppfølging over tid med regelmessige samtalar, medikamentvurdering og andre tiltak.

Det kan virke som at Evje og Hornnes kommune bare gir den minimale legetenesta som er basert på det øyremerkte statstilskottet. Det blir sagt at fangane får like mykje legetilbod som folk flest, men det hjelper lite når behovet deira er mange gonger større.

Fire dagar i veka er det ikkje helsepersonell på jobb i Evje fengsel i det heile tatt. På kveldane er det tilgang til kommunal legevakt, men berre fram til kl. 23.

Sjølv om statleg forskrift om legevakt slår fast at lege må kunne rykke ut når som helst på døgnet, har fylkeslegen i mange år godkjent at pasientar i Setesdal – frå Moisund til Langeid – må reise til Arendal for å få legehjelp om natta. For fengselet er dette spesielt uforsvarleg fordi dei fleste sjølvmordsforsøka skjer nettopp på nattestid.

Fengselsinspektøren fortel til Agderposten at ein vikar i fjor oppdaga ein fange som hadde hengt seg i klesskåpet på cella. Den natta var heller ikkje lokal ambulanse tilgjengeleg, så ein måtte vente på sjukebil frå Arendal. Heldigvis gjekk det bra også med den pasienten.

Personalet fortel at i mangel på legehjelp må sterkt forstyrra pasientar isolerast på cella nesten heile døgnet. Mange av desse fangane har bak seg ein oppvekst med mishandling og innestenging og kan få panikk eller psykisk forverring av langvarig innelåsing.

Evje og Hornnes kommune fekk fengselet etter langvarig påtrykk på regjeringa (som til gjengjeld la ned det opne fengselstilbodet i Fyresdal). Etter å ha fått mange nye arbeidsplassar gratis, skulle ein tru at kommunen ville kjenne på eit ansvar for å gje all ønskeleg legehjelp til dei mest sårbare menneska som kommunen har ansvar for.

Fylkeslegen har brukt mye ressursar på å henge ut enkeltlegar på grunn av formalitetar og Arendal legevakt i rein etterpåklokskap etter uventa hendingar. Men når det er full svikt i legetenesta for Agders kvinnelege fangar, burde statsforvalteren/fylkeslegen forlengst ha prioritert å pålegge kommunen og kriminalomsorga å gi nok legehjelp til Evje fengsel – og ikkje minst sørge for at kommunen følger nasjonale retningsliner om lokal legevakt også om nettene.

