At Ap og Sp går tilbake er ikkje anna enn det ein måtte vente. Men at Høyre går så mykje fram, er overraskande. Heile 30 prosent ligg dei på.

Det må vere mangel på alternativ, eller har vi gløymd kva regjeringa Solberg dreiv på med?

Handlingslamma var ho ikkje, og den sentraliseringsiveren, på fleire felt, har ikkje eg gløymd.

Høyre åleine har nå større oppsluttnad enn dei to regjeringspartia tilsaman.

Straumkrisa har råka delar av det norske folk med så stor kraft at vi mest har gløymd all anna elende.

Nå skal eg ikkje seie at regjeringa har det lett. Dei har fått mange uforutsette ting «i fanget».

Men dei har vore handlingslamma på alle felt.

Rett skal vere rett; dei kom etterkvart opp med straumstøtte som har treft private kundar ganske godt. Den sat og langt inne, for korleis skulle dei unngå at «dei rike» også fekk? Og redsla for dette gjer at «dei fattige» heller ikkje får. Det er ikkje greit å ha på seg, for ei regjering som gjekk til val på at «nå var det vanlege folks tur».

Men så er det dei private verksemdene då. Det er verkeleg eit dilemma for Ap, for tenk om det skulle komme meir i lommene på eigarane!

Difor har dei halde på med å «se situasjonen an».

Men at verksemder går konkurs går ut over arbeidstakarane. Det burde også vere eit problem for Ap.

Kva om det skulle bli ei regjeringskrise?

Då måtte det vel bli ei ny Solberg-regjering. Ville dei klare det betre?

Dei var ikkje handlingslamma då vi vart råka av pandemien. Då tok dei av oljefondet og hjelpte til så godt dei kunne. Ikkje alt traff like godt, men det var ein heilt ny situasjon for landet.

Dette er noko anna.

Så er spørsmålet; kva gjer ein då?

Truleg er ikkje tiltak av typen strømstøtte det beste i lengda.

Ein må gjere noko med sjølve problemet; energimangel. Skjønt mangel; er det eigenleg det? For meg ser det meir ut som feil bruk av energi.

Så spørs det; er ei Solberg-regjering det rette for å få oss ut av denne situasjonen?

Høyre er dei som er aller mest nøgde med utanlandskablar, Acer og alt som vi vanlege folk ikkje skjøner så mykje av…..

