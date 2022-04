I 2018 fratrådte jeg som kantor i Mandal menighet etter å ha inngått et forlik med tidligere arbeidsgiver. Vi var uenige om sakens bakgrunn og hendelsesforløp, men enige om å avslutte arbeidsforholdet. Jeg fikk en grei sluttavtale, og møtet ble i felles pressemelding kalt «et godt forhandlingsmøte».

Senere er jeg gjort kjent med at det fortsatt, også i offentlige referater, hevdes at jeg er oppsagt. Når menighetens ledelse velger å underkjenne forliket, opplever jeg det som respektløst og som et forsøk på å opprettholde et narrativ om meg som årsaken til uroen i menigheten. Jeg føler meg derfor nå tvunget til å uttale meg.

Som tillitsvalgt for en gruppe med kirkefaglig spesialkompetanse engasjerte jeg meg i 2013 i ansettelsen av ny kirkeverge; øverste og eneste leder for alle ansatte utenom prestene. Med støtte fra eget forbund fremholdt jeg at stillingen måtte utlyses offentlig og at ønske om kirkefaglig kompetanse på høyere nivå ble spesifisert.

Slik ble det ikke. Fellesrådets flertall hadde funnet sin mann, uten kirkefaglig bakgrunn eller kompetanse, i eget menighetsråd. Fast stilling ble ikke utlyst, mot Sivilombudsmannens klare føringer, men bestemt utenom sakslisten i et fellesrådsmøte.

Følelsen av ureint spill økte etter det som skjedde rundt ansettelsen av ny prost et par måneder senere. Da jeg møtte personen som først ble tilsatt, og fikk høre noen av hans erfaringer rundt prosessen som ledet til at han trakk seg fra stillingen, ble min uro ytterligere forsterket.

Mangelen på vilje til åpenhet og ryddighet i ansettelser av ledere opplevde jeg som tillitstappende. At fellesrådet ikke en gang ville forsøke å finne en leder med relevant kompetanse, kjentes som en devaluering av mitt fagfelt, ja, av alt kirkefaglig arbeid i menigheten. Jeg tenker også på dette som et svik overfor Mandal menighet, og byens befolkning. Kirka forvalter betydelige ressurser på felleskapets vegne, og en slik ansettelsespraksis svekker kirkas omdømme. Jeg har grublet mye på hvorfor ikke flere av de engasjerte medlemmene i felles- og menighetsrådet stod opp med kritiske spørsmål da saken sto på. All ære til dem som faktisk gjorde det!

Min kritiske stemme skapte usikkerhet og ubehag i et miljø hvor man ønsker at «alt skal være greit». I stedet for å ta kritikken innover seg, fremstilte de lokale prestene meg som en umulig person og en ødeleggende brikke i miljøet, og beredte grunnen for en personalsak. Jeg mener at vi her ser et lokalt eksempel på klerikalisme; den makt og påvirkning prester kan utøve ved å utnytte lojaliteten som troende, både lønnede og frivillige kirkelige medarbeidere, har til dem.

Da jeg av Harkmark menighet våren 2021 ble takket for 30 års innsats, poengterte jeg feilinformasjonen angående mitt forlik og utfordret dagens ledelse til dialog. Mitt hovedanliggende var en offentlig korrigering av den feilinformasjon som var gitt etter forliket og et ønske om å bidra til å lege sår i menigheten.

Jeg fikk da en invitasjon til møte med sogneprest, ny prost og leder av Mandal menighetsråd. I møtet opplevde jeg forståelse, men dialogen stoppet likevel opp etter ett møte. Jeg mottok i juni et referat på fire linjer. I august gjentok jeg mitt ønske om flere møter. I januar kom det mail fra prosten om at han anså saken som avsluttet.

Min erkjennelse nå er at kirkeledelsen ikke vil bidra for å rydde opp i denne saken. Det er synd, for den har satt sine spor i byen vår. Mange relasjoner er skadet, i så vel menighet som lokalmiljø. Den samme mentaliteten som styrte ansettelsene av ledere, og som gjorde at man valgte å presse ut en faglig ansatt tillitsvalgt som stilte kritiske spørsmål, råder fortsatt.

«En løgn som stadig får lyde uimotsagt, blir en sannhet», sa Nobelprisvinner Maria Ressa i desember. Jeg vil ikke la denne løgnen stå uimotsagt, og har derfor skrevet dette brevet.

