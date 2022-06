Ja, jeg vil gjerne bli med på en sykkeltur fra Ramsland til GE for å se på strekningen sammen med dere, og for å få et godt bilde av situasjonen.

Jeg har stor forståelse for at dere ønsker dere en trygg vei for gående og syklende.

Agder fylkeskommune har 4000 km med fylkesveger av ulik kvalitet og funksjon.

Behovene og ønskene om utbedringer er langt større enn hva som er realistisk innenfor de budsjettene vi har. En av de viktigste jobbene til oss politikere er derfor å klare å prioritere de viktigste prosjektene innenfor de rammene vi har.

Vi utfordrer stadig vår administrasjon på om det er mulig å finne enklere løsninger slik at pengene kan rekke lengre. Det er utfordrende å finne gode, enkle løsninger når vi skal ivareta alle hensyn. Kostnadsnivået for slike prosjekt blir stadig høyere.

Hva som er mulig å få til på den aktuelle strekningen, kan ikke jeg si noe om nå. Prioritering av investeringsmidler til fylkesvegene gjør fylkestinget gjennom behandling av handlingsprogram for fylkesvegene. Det er nå vedtatt en plan for perioden 2022 - 2024. Kommunene blir utfordret på å komme med innspill til neste revisjon av planen og prioritere tiltakene. Skal et tiltak bli vurdert, vil det derfor være en stor fordel at prosjektet prioriteres av kommunen.

Fylkestinget har nå også bevilget egne midler til prosjekt som kan finansieres under en programpost som vi kaller «Trygg skoleveg». Her vil vi åpne opp for spleiselag med kommunen dersom det er ønskelig fra kommunen. Vi har også en egen finansieringsordning som kommunen kan søke å få sin del av finansieringen inn under. Jeg håper dette var et svar på din utfordring, og jeg stiller som sagt gjerne opp på en sykkeltur – gjerne sammen med ordfører.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.