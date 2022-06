Kommunisten Stalin var diktator i Sovjet. Dei fleste kommunistane i alle land, følgde og gjorde det han ville.

Ei av følgjene av pakta mellom Stalin og Hitler i 1939 var at leiinga for Norges kommunistiske parti, NKP, stilte seg på Nazi-Tysland si side til og med etter det tyske overfallet på Noreg. «Arbeideren», hovudorganet til NKP, skreiv følgjande 22. april 1940: «Heller ikke den organiserte motstand som øves, er til gagn for landet og folket vårt. Tvert imot. Saka er jo den at tyskerne er i krig med England. Når de har satt seg fast i Norge, er det etter deres egne erklæringer for å forhindre at England setter seg fast her og bruker Norge som krigsskueplass mot Tyskland. --- Derfor er det i det norske folks egen interesse at denne motstand opphører og alle krefter forenes om den fredelige oppgaven å gjøre det så trygt og bra for oss alle som det overhodet er mulig under denne situasjonen».

Den same avisa 7. mai 1940: «... som den stilling Regjeringa og Kongen har tatt, er at de med hud og hår har stilt seg i den britiske imperialismens tjeneste. For det må vårt land lide. Så meget større grunn er det til for alle nordmennene, som ikke vil at norsk blod skal flyte på noen av sidene i stormaktskrigen, å forene sine krefter på tross av Regjeringen og Kongen å skaffe fred i Norge».

I «Arbeideren» sin leiar 11. juni 1940: «... er Kongens og Regjerings beslutning om å fortsette kampen utenfor landets grenser karakterisert som en fortsettelse av deres «forbryterske lakeitjeneste for pengesekkmatadorene i London City». Same avis 15. juni 1940: ... å alliere Norge med den britisk-franske krigsblokk, en opptreden som har kostet hundrevis av nordmenns liv og som har lagt byer og bygder i vårt land øde, som en forbrytelse som for alltid fradømmer de skyldige retten til å styre Norge eller opptre på det norske folks vegne. ---ble det klart for alle tenkende arbeidere hva vi kommunister alltid har hevdet at disse politikere fullstendig, helt og fullt har stilt seg i de britiske imperialistenes tjeneste».

Norske kommunistar hylla og følgde Stalin i tjukt og tynt i 1940.

Halvor Fjermeros, fvn 10.mai 2022: « Å sende våpen kan øke faren for storkrig i Europa. – å sende våpen gjør oss til medkriger-stat. – et aggressivt USA som ser sitt snitt til geopolitiske sjumilsteg mot øst --- fratar ikke Nato og Vesten ansvaret som har bidratt til en opptrapping fram mot krigsutbruddet.» Thor Krefting Nissen, fvn 14.mai 2022: «USA og Nato provoserte Putin så kraftig at Putin var nødt til å handle for å sikre Russlands sikkerhetspolitiske interesser. --- Uten amerikanske baser på norsk jord er det mikroskopiske sjanser for noe som helst aggressivt angrep fra Russland».

Krefting Nissen, fvn, 20. mai 2022: «Selv om det var Russland som angrep Ukraina bør man være oppmerksom på at det var USA og Natos gjentatte aggressive press for å få Ukraina inn i Nato som presset Putin til å handle for å sikre Russlands sikkerhetsinteresser. Å oppheve de totalt ubegrunnede og usaklige sanksjonene er den enste rette veien for å få verden på rett kjøl igjen, men det ser det ut til at krigshisserne i Washington og Nato ikke ønsker».

Eg er uinformert om kva Halvor Fjermeros og Thor Krefting Nissen meiner om Stalin i dag.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.