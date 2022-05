Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Klara Evelyn Djupesland etterlyser den intellektuelle konservatismen, og ser ut til å fremme en påstand om at ekteskapet har blitt kapret av intolerante krefter. Det er i beste fall ganske historieløst og selektivt. Den intellektuelle konservatismen er et paradoks i seg selv.

Ekteskapet som institusjon predaterer kristendommen med noen tusen år, så det motsatte av Djupeslands syn er tilfelle; det er kristendommen som har adoptert ekteskapet som institusjon, og religionen har ikke eierskap over denne institusjonen. Derfor er det helt rett og rimelig at kjønnsnøytrale ekteskap markeres i kirken. Så lenge kirkene holdes i live via offentlig støtte, så må folket få lov å bruke kirkerommene.

Sånt sett er det også ganske merkelig å lese at Djupesland forsvarer en invaderende og fremmed makts religion, bare fordi den fikk fotfeste etter på blodigste vis å ha utradert motstanderne her til lands. Å sitte ca. tusen år etter og lese om at man mener en urett er begått fordi man har tillatt kjønnsnøytrale ekteskap i kirkene, blir ganske merkelig når man har forstått hvordan religionen fikk fotfeste i Norge.

