115.000 barn – en rekordhøy andel – barn vokste opp i vedvarende fattigdom i 2020 og smålige kutt i velferdsytelser og ordninger som har store konsekvenser for vanlige folk var mange.

Arbeiderparti- og Senterparti-regjeringa har endra budsjettene i stor og i smått. Det starta med høstens budsjett. Der høyreregjeringen ved hver anledning de siste åtte årene prioriterte mer skattekutt til de me mest, fikk 9 av 10 skattebetalere redusert eller samme skatt i 2022, mens de med inntekter over 750.000 kroner må betale mer. Pendlerfradrag ble økt, SFO ble gratis, barnehageprisene skulle ned og fagforeningsfradraget ble økt. Momsfritaket for de dyreste el-bliene ble fjernet og det ble flere ansatte og mer penger til arbeidsmarkedstiltak for unge.

En solid styrking av offentlig velferd framfor et oppstykket privat sykehus og skoletilbud.

Strømkrise og krig endret ikke de grunnleggende prioriteringene.

I revidert budsjett går de største pengene til å håndtere krig i Europa gjennom å sørge for bedre forsvar og beredskap og hjelp til ukrainere på flukt, noe det er bred enighet om. En sosial utjevnende strømstøtteordning forlenges selv om enkelte partier vil ha kontantoverføringer uten sosial utjevning. Budsjettene prioriterer vanlige folk i hele landet. Gratis ferjer. Økt tilskudd til barrierefri idrett for unge uføre slik at de kan få idrettsutstyr tilpasset seg. Økt midler til BUA slik at familier kan låne gratis sports- og fritidsutstyr, mer penger til idrett og kulturliv. 75 millioner ekstra til barn og unge som er sterkest rammet av negative konsekvenser etter pandemien, økte midler til krisesentrene og momskompensasjonsordningen for bygging av idrettshaller økes med 46,5 millioner slik at alle får innvilget sine søknader i år. Det er det motsatte av mange av de smålige velferdskutta vi har levd med de siste åtte årene for å få på plass milliarder i skattekutt til de med mest fra før.

Nå er den viktigste oppgaven å sørge for trygg økonomisk styring. Det betyr det å holde igjen på pengebruken for å unngå at folk med lån må betale prisen i form av flere og høyere renteøkninger enn nødvendig. Vi må bruke fellesskapets ressurser så effektivt som mulig.

Selv om det aldri har vært så mange som har en jobb å gå til i Norge i dag, og stor etterspørsel etter arbeidskraft, er det mange som står utenfor arbeidslivet. Vi skal derfor bruke den unike muligheten vi nå har, til å få flere utenfor arbeid inn i jobb.

For meg var det en rettferdig økonomisk politikk, sosial utjevning og like muligheter til alle som førte meg inn i politikken. Jeg valgte Arbeiderpartiet fordi det er politiske forskjeller. I stort og i smått.

