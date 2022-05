Svar til Lene Simonsen. Jeg skrev at det var en lokal lov som holdt butikkene stengt på søndagene i Kristiansand. Dette er selvfølgelig feil. Et ganske omfattende lovverk gjelder for hele landet.

Men langs sørlandskysten har flere byer fått unntak fra loven og holder åpent i ferieukene, hvilket er veldig populært blant besøkende turister og ikke minst for butikkeierne som lever av å selge. De som ikke hadde ordningen sist år, var vel Kristiansand og Arendal (søknad stoppet av Statsforvalteren).

Du mener at om alle butikker skal ha søndagsåpent, blir det følger ved at man må bemanne barnehager, vektere etc. Jeg er helt sikkert på tynn is når jeg kommenterer dette, men meninger kan jeg vel ha... Jeg skrev bare om inntrykket jeg fikk da jeg så disse cruisepassasjerene.

Jeg har ikke ment at alle skal holde åpent. Men jeg vet at flere som har kles-, sko- og suvenirbutikker etc. ønsker å ha åpent, det synes jeg de må kunne få lov til. Jeg vil tro at det er nok av studenter som gladelig hadde tatt sommerjobb i ferieukene, og at det dermed kanskje kunne gå uten at barnehager måtte holdes åpent? Vi kan jo f.eks. se til Lillesand som har sommeråpne butikker på søndag, folk ser ut til å kose seg stort ved å rusle rundt å kikke og handle...

Annerledesdagen, fridagen på søndag, er viktig er for deg å ha, du vil beholde søndagen som ukas deilige fridag. Det forstår jeg, men du er litt privilegert. Det er slik at 10 - 15 prosent av befolkningen jobber på søndagen; helsepersonell, industriskiftarbeidere, bensistasjonsbetjening, restaurantarbeidere etc. Disse har selvfølgelig også fridager, men avfinner seg med at «ukens deilige fridag» kan komme på hvilken som helst ukedag. Så om noen flere blir som disse i ferieukene, tror jeg sikker det går helt greit, mange trives faktisk veldig godt med å jobbe skift.

Til slutt skrev du at du ikke syntes synd på turistene som ikke fikk shoppe, det gjorde egentlig ikke jeg heller. Du sa det var så mye annet moro å finne på i Kristiansand i stedet for å shoppe. Det gjorde ikke de jeg så, de hadde det heller ikke så moro, det så jeg.

Dette er som sagt mine enkle, for meg logiske tanker. Er klar over det er mange nåløyer man må gjennom og at det er mange motargumenter, som kanskje er fornuftige de og...

Skal heretter holde meg langt borte fra å debattere om søndagsåpne butikker.

