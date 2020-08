Tverrpolitisk Folkeliste og eiendomsskatt

Foto: Jacob J. Buchard

Tverrpolitisk Folkeliste gikk til valg på en årlig reduksjon på 10% i eiendomsskatt. De gikk tøft ut mot Høyre og kritiserte oss for at vi ikke senket eiendomsskatten nok per år.

