Helt enig med Søvik

Min kone hadde jobb i Kvadraturen. Hun ble oppsagt på grunn av liten kundetilstrømning og dårlig økonomi. Mye av dette kan nok skyldes dårlige parkeringsforhold og bompenger. Når politikerne nå skal strupe tilgangen til sentrum vil flere vegre seg for å dra inn i Kvadraturen og handle i nærområdet sitt. Noen av oss velger vel også å reise til nabokommunene og byene utenfor Kristiansand. Dette er synd for butikkene i Kvadraturen, som sliter mye i disse tider. I tillegg forsterker nok handling på nettet trenden. Vend i tide, det er aldri for sent å snu.

