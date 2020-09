Utvidelse av busstreik i Agder fra og med 26/09

Foto: Vegge, Tormod Flem

Mulighet for å ta buss til skolen er essensielt for mange studenter, og vi i Velferdstinget i Agder jobber for at studenter skal få et billig og godt kollektivtilbud mens vi studerer.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn