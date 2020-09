Vi må ha en ringvei før vi stenger Lundsbroa

Det vil bli mer trafikk i rushtiden og rushtiden vil bli lenger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Kristin Ellefsen

Leserinnlegg

Roar Osen fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund

Du leser nå et debattinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening, ikke Fædrelandsvennens. Debattinnlegg kan sendes inn på fvn.no/dinmening

Det er en ÅDT på ca. 11.000 biler over Lundsbroa. Setter vi denne trafikken på E18 / E39 gjennom Kristiansand vil trafikken stoppe fullstendig opp i rushtiden og rushtiden vil dra lenger ut i tid.

Næring trafikken som skal mellom Øst- og Vestlandet har rutetider for å få varen fram «just in time». Det er kanskje en produksjonsbedrift som trenger råstoff eller et bilverksted som trenger deler. Ved å forsterke og forlenge rushtiden gjennom Kristiansand blir det tidskritisk i forhold til vår kjøre- og hviletider mellom Øst- og Vestlandet.

Under korona har vi sett hvor lite trafikk som skal bort før rushtiden blir «borte». Samme er det selvfølgelig motsatt vei. Kommer det litt ekstra trafikk blir rushtiden tregere og lenger. Det går ofte mer enn 1.000 biler på Lundsbroa mellom kl 15.00 og 16.00. Setter vi denne trafikken på Bjørndalssletta eller Baneheitunnelen er kaoset komplett.

Vi har ingenting imot å gjøre Lundsbroa bilfri. Men ikke før vi har omkjøringsveier på plass. Samme er det med Gartnerløkka. Høybroa må ikke rives før Ringveien er på plass. Og i 2026 er Ytre ringvei på plass ifølge Nye veier AS!

Etter det kan man rive høybroa og legge om trafikken på Gartnerløkka. Selve Gartnerløkka som byutviklingsprosjekt kan starte tidligere, bare ikke riv broa. Så kan man stenge Lundsbroa for personbiltrafikk. Men la buss, taxi og varelevering gå over broa.

Gjør vi dette i motsatt rekkefølge får vi kø, kork og kaos i byen i mange år framover. Det er kanskje en taktikk for å få nedgang i biltrafikken? Men ikke la det gå utover næring trafikken som holder samfunnet i gang i alle fall.

Om næringstrafikken slipper hinder fritt rundt byen reduserer vi utslipp av Co2 med 70%. Drivstofforbruket øker med 70% i rushtiden. Når Ytre ringvei står ferdig i 2026 er den et effektivt virkemiddel for å hindre kø og spare miljøet i sentrum og det globale utslipp.

Og vi må huske på at E18 / E39 ikke er en lokalvei. Ved å gjøre forhastede lokale vedtak vil en europavei påvirkes i sterk grad. Dette er den desidert mest trafikkerte veien mellom Øst- og Vestlandet og fra Danmark. Her går det vogntog med blant annet mat, industriprodukter, byggevarer, landbruksprodukter, medisiner mm. Det er ikke mulig å overføre denne trafikken til andre transportformer. Blir det for ille kan vi risikere at trafikken går over ved Stoa til Evje og vider på FV 42 eller velger Haukeli. Det er det ingen som ønsker sett i et trafikksikkerhets- eller miljøperspektiv.