Forbud mot islam: Det er nedfelt i lovverket at vi praktiserer trosfrihet i Norge. Skal det endres, så trenger man 2/3 flertall i Stortinget, dette kommer ikke til å skje – heldigvis! Det er like sannsynlig som å vedta mindre motvind på sykkelstier; at lecablokkene skal mure selv eller at skiftenøklene skal være svømmedyktige! Det kommer ikke til å skje, verken nå eller i overskuelig fremtid.

Fengsling av meningsmotstandere: dette er nesten ikke til å tro. Ja, dere leste riktig, fengsling av meningsmotstandere!

Lokalt i Demokratene har de hatt en sentralt plassert person som har driftet Sørlandsnyhetene. Et nettsted som har hatt som eneste misjon å sverte meningsmotstandere med alle midler. De har trakassert og sjikanert andre partier og politikere for å bedrive kameraderi. Når man har tatt til motmæle for å forsvare seg, har man blitt blokkert, og fratatt muligheten til å forsvare seg.

Når andre har tatt til tastaturer for å bringe litt balanse inn i diskusjonen, har de blitt blokkert fra å delta i diskusjonen – meg selv inkludert.

Nå har partiet en partisekretær som ikke ønsker å være med lengre, han blir da belønnet med en etterlønn tilsvarende en stortingspolitikeres årslønn – eller 987.997 kroner.

Ved siste kommunevalg fikk Demokratene over 10 prosent av stemmene, og de har som alltid proklamert at de er der for den lille mannen i gaten, gadd vite hvilken gate Makvan Kasheikal bor i. De har ønsket makt for å styre kommunen slik de ønsker den, men de kan ikke styre sin egen partisekretær, langt mindre sitt eget parti eller bystyregruppe. Den gruppen ble som kjent nesten radert ut av bystyret, til og med før bystyret hadde begynt å jobbe. De er med andre ord et parti som er for ytringsfrihet, dvs, egen ytringsfrihet, alle andres skal stoppes – om så med fengsel. Om ikke det er nok, så trekker medlemmer fra styret i både fylkespartiet og lokalt her i Kristiansand seg, fordi de ikke lengre har tillit til partiledelsen. De trekker seg, ikke fordi partiet skal votere over om de skal være for å fengsle meningsmotstandere, eller at noen har sjikanert og trakassert meningsmotstandere, neida – fordi noen har fått en gylden fallskjerm.

