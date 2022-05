Den selvsamme Kleppe melder at hans så stolte parti med så gode demokratiske prinsipper, blant annet er for religionsfrihet. Litt besynderlig at de da har oppe forslag på landsmøtet om å forby en av de store verdensreligionene. Den samme Kleppe er tydelig på at de er for ytringsfrihet, dvs frihet til å ytre seg slik som de liker. For det samme landsmøtet skulle også votere over om meningsmotstandere skulle kunne fengsles. Når man i tillegg leser at Nils Nilsen ble nektet å fremme et forslag om at partiet skulle være antirasistisk, så kan man virkelig lure.

Så til spørsmålet mitt: Kan Fædrelandsvennen ha bedrevet brunbeising av Demokratene? Jeg tror ikke det. En annen ting er at det trenger de ikke, det greier Demokratene fint på egen hånd.

