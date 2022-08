Dette henger nøye sammen med vegringa mot politisk styring statsminister Støre har framvist.

For tre dager siden sto jeg i en paneldebatt arrangert av strømselskapet Elmera (tidligere Fjordkraft) og brukte eksemplet REC Solar som en bedrift under akutt trussel om konkurs og nedlegging. Jeg sa at en slik konkurs kan skje innen et halvår er gått. Så gikk det bare to døgn.

Under et intervju i januar i år på bloggen min advarte både tillitsvalgt og direktør om konsekvensene av de høye strømprisene for industrien. REC Solar betalte seks ganger så høye strømregninger allerede i fjor høst som året før. Direktør David Verdu nøyde seg ikke med den advarselen, men foreslo også at kraftselskapene måtte utelukkes fra NHO fordi de ikke tjener industriens interesser, men derimot sine egne kortsiktige profittinteresser.

På forsommeren fikk den samme direktøren oppsigelse med øyeblikkelig varsel, angivelig fordi de indiske eierne mente han ikke overholdt de mål om inntjening som han hadde satt ved sin tiltredelse i stillingen. I de sju månedene som er gått siden intervjuet, har advarselen om kraftselskapenes profitthunger bare blitt tydeligere. Med de to nye kraftkablene til Tyskland og England har kraftselskapene fått en motorvei til Europas dyreste prisområder. Derfor eksporteres norsk vannkraft til tross for magasinenes underfylling og norsk industri utsettes for jojo-priser og uforutsigbarhet som fullstendig undergraver det som har vært det store konkurransefortrinnet for norsk kraftforedlende industri i mer enn hundre år.

Statsminister Støre og hans statsråder har gjentatt til det kjedsommelige at norsk prosessindustri har langsiktige kontrakter, og dermed er skjermet fra prissjokket. Bildet er mye mer nyansert og dessverre, som i REC Solars tilfelle, basert på skyhøy spotpris av strøm. Næringsminister Vestre har varslet tiltak for bedriftene i september, men unngår det som for lenge siden kunne ha forhindret denne krisa, nemlig å innføre en fastpris på strøm som Rødt har foreslått siden i fjor.

REC Solar har med sin produksjon i Porsgrunn og her ved Fiskå i Vågsbygd startet noe som kunne ha blitt et industrieventyr. Det produseres superreint silisium til solcellepanel med verdens laveste utslipp av CO2. I Kina lages tilsvarende produkt med 30 ganger høyere utslipp. På Fiskå produseres det etter en helt ny metode med maksimal resirkulering av silisium. Så resultatet av en eventuell stans i produksjonen vil bli at kineserne tar over markedet, med de økte utslipp det betyr globalt.

Hvis det fins noe «grønt skifte», så er det den type industriell innovasjon som REC Solar har bidratt med, både ved teknologiske nyvinninger og som bidrag til nye energikilder via solcellestrøm. Statsråd Vestre har nylig meddelt at regjeringa går inn med en halv milliard kroner i grunnlagsinvesteringer i Morrows batterifabrikk i Arendal. Det blir å gi med den ene handa og ta igjen med den andre hvis ikke REC Solar reddes fra drukningsdøden.

I denne krisesituasjonen må også ordfører Skisland og bystyret trå til og komme med raske økonomiske bidrag som kan forhindre nedlegging av REC Solars 169 arbeidsplasser på Fiskå.

