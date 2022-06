Foto: Heiko Junge / NTB

Kloke hoder har funnet ut at dette vil «lønne seg», selv om man må bygge et 30 millioners nybygg til formålet. I tillegg kommer lønnsutgifter og andre driftsutgifter. Spørsmålet blir vel også om hvordan en måler «lønnsomhet»!

Hvis de eldre blir lei av å sitte og tygge på seig og usmakelig, oppvarmet «nykokt fersk torsk» eller «fersk nystekt makrell», som kanskje var fersk og tilberedt for en uke eller to siden, så kan de muligens bare komme seg ut på alle de nye, fine, og kostbare tennisbanene som kommunen har råd til å sponse i stor grad. Her kan de aktivisere seg, og banene blir ikke stående tomme. De eldre blir nok ikke mette av dette, men glemmer sulten og lysten på en god middag for en stund.

På sikt så hjelper vel dette også på å dempe «eldrebølgen» som har blitt så besværlig for kommunen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.