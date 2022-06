Foto: Janne Birgitte Prestvold

Nå er alternativet å legge turen om Kokleheia eller å sykle/gå langs sterkt trafikkerte Torridalsveien i en 70-sone.

Traseen over Kokleheia er krevende, spesielt for den eldre del av innbyggerne i området her, det bor blant annet en del eldre i Smiedalen. Og den er heller ikke gunstig for barn og unge som i fritiden skal sykle til og fra ulike aktiviteter. Og en tur langs Torridalsveien blir for farlig, ikke minst i rushtrafikken morgen og ettermiddag, det har jeg selv fått erfare.

Løsningen, som må på plass raskt, må være lavere fartsgrense i Torridalsveien, gjerne kombinert med fartsdumper. Det har også vår ordfører vært positiv til. Men så kommer jo krangelen om hvem som skal betale dette gildet. Er det kommunen, fylket, utbygger eller Statens vegvesen? Jeg har ikke noe fasitsvar, men kommunen har vel sovet i timen når dette ikke er hensyntatt i avtalen med utbygger? Så det er vel nærliggende å tro at dette er kommunens ansvar.

Uansett, så må dette få sin snarlige løsning. Vi politikere er til for innbyggerne våre, så folket på Sødal fortjener en trafikksikker sykkel- og gangvei mens Kokleheia Amfi bygges. Kanskje kan de ulike instanser stikke hodene sine sammen og finne en løsning? Og det er nå på høy tid.

Jeg merker meg ellers at fylkespolitiker Christian Eikeland mener løsningen er enkel: Hvis ikke såvel gamle som unge kan ta den krevende turen over Kokleheia, så anbefaler han buss eller bil i byggeperioden! Et svært dårlig alternativ i den varme årstiden vi nå er inne i. Og miljøvennlig er heller ikke Eikelands forslag.

