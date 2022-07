Her sikter jeg ikke til filmen: Hell on Wheels , den amerikanske drama- og westernserie som gikk på TV-kanalen AMC fra 2011 til 2016.

Serien utspilte seg i årene 1865-1867 og handlet om byggingen av den transamerikanske jernbanen fra øst til vest.

Dette innlegget dreier seg absolutt om transport, men på betydelig mindre hjul, nemlig «de HELLsikes elsparkesyklene». Byen har siden første sykkel gjorde sitt inntog, latt alt rulle og gå. Konflikten mellom spesielt gående, og disse 2- hjuls monstrene ville ingen ende ta. Etter mange «bolle- og kaffimøter», har man omsider kommet frem til klare regler for bruken.

Et lite utdrag: De nye reglene for elsparkesykkelkjøring kan ha som konsekvens at man mister førerkortet, dersom man kjører i beruset tilstand. Selv førere som ikke har sertifikat vil straffes i form at utsettelse på muligheten til å ta førerkortet. Straffen stiger med promillen:

•Opp til 0,5 i promille: Bot

•Mellom 0,5 og 1,2 i promille: Bot og betinget fengsel

•Over 1,2 i promille: Bot og ubetinget fengsel, og tap av førerrett imellom 6 måneder og 5 år

•Kan få kr. 3000.- i bot for å ha medpassasjer

Det ser dessverre ut til å være vanskelig å lese og forstå de nye reglene, mens man suser av gårde på sin elsparkesykkel i minst 20kmt med både en og to passasjerer på, mens man tekster. Sikksakk mellom gående, barnevogner og rullatorbrukere. Noen må skjerpe seg før det ender med arm- og beinbrudd og det som verre er.

Det som overhodet ikke kan forstås eller aksepteres, er at ingen instans observeres i å påse at reglene følges. Ikke Kommunen. Ikke Politiet. Følg med på neste episode av «Hell on wheels». Den blir sikkert severdig om og når «myndighedane» griper inn.

