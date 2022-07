Det er både leit og lite givende at politikere kan forårsake så mye uro i befolkningen. Det var i alle fall det regjeringen Solberg oppnådde med sin reform.

Vi vet jo hva de to aksjonsgruppene mener. Trenger vi mer opplysninger om hvem som har sagt hva eller hvem som har gjort hva, til nå? Er det ikke bedre å ha fokus på hva som kan forbedres? Bør ikke ansvarlige politikere sette fokus på hva som kan bidra til at aksjonsgruppene kan enes om noe i stedet for «å nøre opp» om uenighetene? Det er i alle fall ikke noe greit at man skal trekke det så langt at det til slutt blir sår som aldri kan leges. Vi må faktisk tenke oss om.

Noen vil kanskje si at jeg burde «holde kjeft» siden jeg har deltatt så mye som jeg har gjort i denne saken, men det må vel være lov å si at vi alle bør tenke oss om. Vi ble påført en urett med den tvangssammenslåingen som fant sted, men hva kan vi gjøre for å rette opp i det som er blitt galt? Bør vi ikke nå roe ned, se hva en konsekvensutredning vil fortelle oss og med det som grunnlag vurdere hva som er det beste alternativet å gå for? Konsekvensutredningen bør vi i alle fall se på som fordelaktig for en folkeavstemning og da skal vi heller ikke bekymre oss for hva resultatet kan bli. Om det da skulle bli slik at regjeringen er villig til å la folkeavstemningen bli styrende i forhold til tidligere stortingsvedtak, så må de ta konsekvensen av det, både politisk og økonomisk.

Jeg vil derfor oppfordre begge aksjonsgruppene til mer å rette spørsmålene til regjeringen og departementet fremfor å debattere hva som tidligere er sagt eller gjort av enkeltpersoner i denne lokale debatten og saken som sådan.

