Det er en skam at vi ikke har fått på plass ordentlig kartleggingsverktøy for å kartlegge norskkunnskapene til våre elever med minoritetsbakgrunn. Behovet blir ikke mindre når vi ser på flyktningsituasjonen i dag.

På testen er det bilde av en diskett, og elevene blir bedt om å skrive riktig begrep. Flere elever skriver TV, kanskje ikke så rart, spør innsenderen. Foto: arkiv

I Kristiansand kommune er det blitt bestemt at vi skal bruke TOSP- testen på ungdomsskolen, og Trondheimstesten på barneskolen. TOSP-utgaven fra 2004 er en prøve som brukes for kartlegging av begreper på norsk og på barnets morsmål hos tospråklige barn. Hensikten er å finne ut hvilke elever som har behov for tospråklig fagopplæring og særskilt norsk på skolen.

I dag tilbys det tospråklig fagopplæring til elever som er nyankomne, eller som ikke har bodd lenge i Norge. I tillegg kan elever med minoritetsbakgrunn ha rett til særskilt norskopplæring. «Etter opplæringsloven § 2- 8 kan elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk ha rett til særskilt språkopplæring.» For å finne ut om eleven har et «reelt» behov for dette, må eleven kartlegges. Det eneste godkjente kartleggingsverktøyet vi har til det er TOSP- testen, og det er NOA- kontaktene på hver skole som har ansvar for at dette blir gjennomført hvert år.

Hvorfor duger ikke TOSP- testen?

For det første, så har denne testen gått ut på dato. Ærlig talt! Hvem vet hva en diskett er? På testen er det bilde av en diskett, og elevene blir bedt om å skrive riktig begrep. Flere elever skriver TV, kanskje ikke så rart? Og hvilke norske elever bruker uttrykk som «å ha knuter på tråden» og «mange jern i ilden»? Dette er eksempler på begreper elevene blir testet i.

For det andre, så skal TOSP-testen strengt tatt tas hvert år. Det gir ikke mening! Hva slags utvikling får vi målt? Man kan ikke sjekke om eleven har fått utvidet begrepsforståelsen, lytte-, lese- eller skrivekompetansen på norsk.

For det tredje er tegningene noen ganger så uklare at det er umulig å se hvilket begrep man sikter til. Hvem kan forstå at et bilde av hav og noen fisker refererer til begrepet korallrev? Noen av disse begrepene blir for vanskelige selv for en som har norsk bakgrunn.

På NOA-møter har vi ved flere anledninger blitt forespeilet at det vil komme en ny kartleggingsprøve. Hvor blir det av den? Vi har riktignok prøvd ut noen flere kartleggingsverktøy som Trondheimstesten og kartleggingsmateriell fra UDIR. Ingen av disse har fungert godt nok som kartleggingsverktøy. Sistnevnte kan gi oversikt over elevens kompetanse over tid, men det vi trenger, er en kartleggingsprøve som er gjennomførbar på en enkel og praktisk måte!

Hva slags planer har Kristiansand kommune ved Oppvekst for disse elevene?

Det er mulig dette må tas opp på et nasjonalt nivå. Jeg synes at det er på høy tid at vi prioriterer denne målgruppa, slik at vi både øker kompetansen vår og får på plass et godt nok kartleggingsverktøy for disse elevene!

