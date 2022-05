I en artikkel i Fvn 29. april står det at Demokratene og Frp sier nei til å skrive under på et opprop mot Sian.

Stian Storbukås i Fremskrittspartiet mener oppropet er et forsøk på å innskrenke ytringsfriheten, smak litt på den. Vi kan ikke nekte noen å ytre seg bare fordi noen blir krenket, er den vante melodien derifra.

Så, la oss se litt på Stian Storbukås og Fremskrittspartiet. Storbukås sitter da altså som gruppeleder for Fremskrittspartiet i bystyret i Kristiansand. Han representerer partiet som tirsdag 17. september 2013 kalte inn til internasjonal pressekonferanse fordi de ikke likte måten de ble koblet til Anders Behring Breivik. De ble krenket, derfor måtte de fortelle det til et internasjonalt pressekorps.

Han sitter som gruppeleder i et parti som ble så krenket av et oppslag i SAS sitt reisemagasin i desember 2014. De ble så krenket av at det ble trukket en parallell fra Quisling til Hagen, at partiets daværende nestleder ville ha magasinet trukket tilbake. Og ikke nok med det, han ville ha en klar beklagelse fra SAS. Med andre ord, de er for ytringsfrihet, bare den ikke blir brukt mot dem selv.

Når man tror at toppen av ufrivillig ironi er nådd, da fyrer Stian Storbukås opp raketten og tar ironien til høyder man ikke ante fantes.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.