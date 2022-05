Jeg ble sjokkert over hvordan Fædrelandsvennen klarte å vri og vende den saken de skrev om meg.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Jeg abonnerer ikke på fvn, men har hørt av venner hvordan de klarte å vri det.

De jeg har pratet med tar denne saken med et smil og en latter, så det hadde nok en motsatt effekt enn det dere ville.

Ja, jeg er lei av pride-flagget, spesielt når de skal vise det frem i mange måneder.

I et svakt øyeblikk så skrev jeg en liten kommentar og kalte det pedo-flagg, men de fleste som kjenner meg vet at jeg overdriver når det er noe som provoserer meg.

Pride-bevegelsen mener at kjønn ikke eksisterer. De vil fjerne sexkjøpsloven, og fjerne idealfamilien med en far og en mor. De tvinger også ideene sine inn i skole og barnehage, og påvirker barn til å tro at de er noe annet enn det de er.

Fædrelandsvennen må jo ha veldig lite spennende å skrive om når de klarer å lage en overdreven sak om dette.

Om jeg hadde et lite snev av respekt for media før, så har jeg det hvertfall ikke nå.

Innlegget er forkortet. Red.

