Det at man bruker en tilstelning, arrangement eller konferanse som belyser eller bidrar til mål som det er stor oppslutning rundt, til å markedsføre et prosjekt som i sin livsfase har brutt gjeldende regler i prosessen passer ikke inn på en Demokratiuke. Det er det som er betydningen av hvitvasking i denne konteksten, «arrangement hvitvasking». For når et prosjekt som ikke har folkelig men stort sett politisk støtte, så er det min oppfatning at de bruker en arena som ikke er passende. At SKMU bruker andre konferanser eller tilstelninger for å markedsføre seg er nok mer naturlig, men det fremstår som underlig for meg når det er på et demokratiarrangement.

Noe av det Statsforvalteren kritiserte i denne prosessen var salget av silo-tomten til Kunstsilo-prosjektet. På vegne av Einar Øgrey Bransdal så sendte advokat Stian Berger Røisland inn et bud på 15 millioner uten forbehold, og det var det høyeste budet og skulle hvis gjeldende forvaltning ble fulgt, fått kjøpt tomten. Men i havnestyret som jeg selv var en del av, ble under behandlingen av budene stengt for offentligheten, media ble bedt om å forlate rommet, og resultatet av møtet ble at det høyeste budet ble forkastet, og budet på 11 millioner ble valgt.

De som kjøpte tomten, var samme aktør som ville bygge Kunstsilo. Statsforvalter har i ettertid slått fast at det møtet ikke skulle være stengt. Ville konklusjonen på det ulovlig stengte møtet vært annerledes hvis møtet var åpnet slik det etter kommuneloven skulle vært. Det har jeg en klar mening på, men så lenge det ikke var et offentlig møte med media til stede så får vi ikke rede på det.

Dette er grunnen til at jeg mener at presentasjon av dette prosjektet ikke hører hjemme på en demokratiuke.

