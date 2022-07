Jeg har alltid vært stolt av å jobbe i Justissektoren, enten det har vært i fengselsvesenet, i Justisdepartementet, som sysselmann, eller som nå i politiet som politimester. Politiet har et viktig og krevende, men også veldig givende samfunnsoppdrag. Vi jobber for et trygt samfunn, et samfunn med ro og orden, og vi er en del av rettsstaten og understøtter det norske demokratiet.

Politiet bør, slikt jeg ser det, være «i front» på denne store oppgaven. Det ansvaret jobber vi i politiet med hver eneste dag. Tusenvis av ansatte legger ned et stort engasjement og en stor innsats for å bidra til dette over hele Norge! Det gjør vi også her i Agder politidistrikt, og det ansvaret kjenner vi et stort ansvar for å skulle levere på hver eneste dag!

Politimester Kjerstin Askholt. Foto: Kristin Ellefsen

Det å skulle skape et trygt og godt samfunn kan imidlertid politiet aldri skape alene, heller ikke her i Agder. Det er et komplekst og langsiktig arbeid hvor mange aktører må ta sitt ansvar på ulikt vis, både det offentlige og det private. Mange offentlige etater som oppvekst og skole, helse og psykiatri og kommunene har et stort ansvar sammen med politiet. Sammen med mange andre aktører og frivillige organisasjoner samarbeider vi tett for å kunne nå dette målet.

Oppdraget vårt er omfattende. Så langt i 2022 har både pandemi, krigen i Ukraina og høy terrortrussel i Norge i sommer preget hverdagen og prioriteringene til politiet her i Agder. I tillegg er kriminalitetsbildet i rask endring. En veldig stor del skjer digitalt, er grenseoverskridende og i tillegg komplekst. I tillegg kommer også det veldig viktige arbeidet politiet og kommunene gjør opp mot barn og unge, og den bekymringsfulle utviklingen av ulike typer kriminalitet vi ser blant disse gruppene.

I politiet i Agder kan vi alltid ønske oss mer ressurser til å gjøre vår del av denne jobben, det gjør jeg også, selvfølgelig!

Jeg skal ikke legge skjul på at dette totalt sett krever svært mye av organisasjonen vår og de ansatte. Tøffe prioriteringer og omprioriteringer må gjøres hver dag, men vi har engasjerte ansatte som strekker seg svært langt for at vi skal nå samfunnsmålene våre. Det er også et tett og godt samarbeid med den sentrale politiledelsen om løpende prioriteringer og ressurser, og vi har engasjerte politikere i Agder som setter politiets oppgaver på dagsorden, og det er vi glade for!

I politiet i Agder kan vi alltid ønske oss mer ressurser til å gjøre vår del av denne jobben, det gjør jeg også, selvfølgelig! Sånn sett er det i utgangspunktet enkelt for meg å støtte advokat Balchen i de poengene han tar opp i sin kronikk. Og jeg er glad for at han gir oss støtte til det viktige arbeidet som gjøres opp mot barn og unge. Det er imidlertid langt fra min oppgave å fordele midler i statsbudsjettet, det er grunnen til at jeg må svare som jeg gjør i artikkelen i Fædrelandsvennen 4. juli der Balchen spør om politiet har ressursene som kreves.

Det er i den forbindelse også slik at mer penger til noen etater betyr mindre penger til andre gode formål, og denne nasjonale fordelingen av statsbudsjettet er rett og slett ikke min jobb. Som politimester i Agder mener jeg det er mer konstruktivt å konsentrere meg om å disponere den økonomiske rammen vi faktisk får til det aller beste for innbyggerne i Agder. Vi gir i tillegg løpende innspill til både politidirektoratet og Justisdepartementet om våre behov fremover, og her prøver jeg å gi gode og ærlige råd om behov og utfordringer. Så må det til slutt bli opp til våre politikere å på beste måte å fordele statsbudsjettet slik de mener er riktig.

Dersom de velger å fortsatt styrke norsk politi, og gjennom det også politiet i Agder, ja da kan vi kunne få til enda mer innenfor vårt samfunnsoppdrag i vår region. Og det vil jeg som politimester i Agder selvsagt sette veldig stor pris på!

