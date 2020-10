I september besøkte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) prosjektet Venneslabroa, som handler om å få ungdom tilbake på skolen. Her møtte han blant annet Hege Konstanse Østerhus-Rakkestad. Vi trenger flere tiltak som kan vise hvordan vi på en bedre måte kan legge til rette for at flere gjennomfører slik som Venneslabroen, skriver Hans Fr. Grøvan. Foto: Kjetil Nygaard