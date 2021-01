Juleferiedestinasjon eller fast bosted

«Med batterifabrikk på vei i Arendal, Kunstsilo i Kristiansand og UNESCO-arbeidet i Setesdal står vi foran muligheter til å skape flere arbeidsplasser og spennende utdanningstilbud,» skriver innsenderen i et svar til Karen Kristine Blågestads kommentar «Studenter på juleferie har svaret». Foto: Kristin Ellefsen

«Studenter på juleferie har svaret», skriver kulturredaktør Karen Kristine Blågestad i sitt innlegg om fraflytting fra distriktene. Som en av dem under 30 som har flytta hjem til Sørlandet fra Oslo, håper jeg at også jeg kjenner til noen av svarene. Agder har nemlig alt som skal til for å bli den delen av Distrikts-Norge som folk ønsker å flytte til.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn