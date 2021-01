Trenger vi Sørlandsnyhetene?

Dette er et spørsmål som Fædrelandsvennen sin redaktør bør utfordres på! Jeg ønsker meg en fri og uavhengig presse med journalister som graver litt mer! Mitt inntrykk er at man i FVN er alt for snille mot etablerte maktpersoner i politikk og næringsliv her på Sørlandet. Eksempelvis er det for lett å slippe unna med juks og fanteri i byggevirksomhet. Dette gjør at vi som forbrukere lett blir «David mot Goliat» i tvistesaker. Andre tema kan være å holde politikerne ansvarlige for vedtak som i ettertid viser seg å være ren «molbo-politikk»! For øvrig ønskes Godt Nytt År til alle sørlendinger!

