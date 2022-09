Kjære politikere: Dere kan komme til å gjøre en fatal feil

Under bystyremøtet onsdag 28. september 2022 kan dere komme til å gjøre en fatal feil som fort kan resultere i at mange barn (og fremtidige barn) står i fare for å miste den helt unike og svært verdifulle relasjonen barna har til musikklæreren sin om dere stemmer for å ødelegge den tradisjonelle, nære og trygge individuelle undervisningsformen.