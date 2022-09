Beklager at vi ikke deler synet på Kunstsilo. Jeg er glad i alt som er pent – også pen kunst. Men, jeg er av den oppfatning at våre skattepenger må – før kunsten – først og fremst gå til å få mat på bordet – for alle!

Jeg er absolutt klar over at det nå er for seint å fylle kunstsiloen med korn, men jeg har likevel lov å være av den oppfatning at det burde vært korn i den og ikke kunst.

