Kampen om sannheten

Historikerne T. V. H. Hagen og B. T. Rosendahl ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter redegjør i en kronikk i Fædrelandsvennen for at Arkivet har ført opp et 40-talls navn på personer som ble fengslet av tyskerne, men som etter krigen ble dømt for landssvik eller NS-medlemsskap.