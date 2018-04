Når barna mister rettighetene

Høyres landsmøte tok store skritt i liberaliserende retning ved vedtakene om eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. KrF mener de ser bort fra barnets rett til mor og far, biologiens betydning og øker faren for sortering.

For KrF er hensynet til barna og deres rett til å kjenne sitt opphav avgjørende. Eggdonasjon løsriver den biologiske tilknytningen fra den biologiske moren, og med både egg- og sæddonasjon vil barn vokse opp uten biologisk familie. Selv om mange adoptivbarn lever godt uten sin biologiske familie, mener KrF det er stor forskjell på adopsjon og bruk av assistert befruktning. Adopsjon er en løsning på en situasjon der barnet har omsorgsbehov, mens assistert befruktning og surrogati er svar på voksnes ønske om egne barn. KrF ønsker ikke et samfunn hvor vi fratar barn muligheten til å vokse opp med sitt opphav og sin familie.

Barnekonvensjonen slår klart fast barnets rett til å kjenne sin mor og far så langt det er mulig. Da kan ikke det norske samfunn frata barnet dets rettigheter. Kvinner har gjennom historien måttet stille sin kropp til disposisjon for andre, enten det er sex, surrogati eller eggdonasjon. Å åpne for eggdonasjon kan gi en utvikling der egg kan kjøpes og selges. Det kan bli et steg nærmere å åpne for surrogati. Det er forbudet mot eggdonasjon og at foreldreskap overføres uten adopsjon som til sammen utgjør et surrogatiforbud.

KrF vil ikke ha et sorteringssamfunn der man kan designe barns kvaliteter og egenskaper. Dersom barn blir en bestillingsvare og vi kan betale for ønskede egenskaper og arveanlegg, vil det få dramatiske konsekvenser for synet på hvert menneskes uendelige verdi.

De andre partiene vektlegger likestilling og voksnes frihet. For KrF er dette underordnet hensynet til barns rettigheter til å kjenne sitt opphav og synet på barnet. Vi ønsker å hjelpe ufrivillig barnløse, men det betyr ikke at det offentlige har plikt til å sørge for at alle får barn, uansett. Vi kan ikke og bør ikke tillate alt som er teknologisk mulig. Bioteknologiloven må sikre at teknikken brukes til det beste for mennesker i et samfunn der det skal være plass til alle og barnets rettigheter ivaretas.