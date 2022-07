Hvis Start vinner Champions League vil det utvilsomt være historiens største idrettsprestasjon av et norsk idrettslag/en norsk utøver. Det ville slå ned som en bombe i en fotballgal verden. Men det er dessverre helt umulig, praktisk talt like umulig som det vil være for ethvert norsk lag.

Grunnen til at hun spør er selvfølgelig at ordfører Skisland ikke var til stede da Vipers vant Champions League. Han var for øvrig heller ikke på noen av finalene i verdensidretten sandvolleyball, hvor halve laget (Mol) er bosatt i Kristiansand, og tok OL- og VM-gull sist sesong, uten at dette blir omtalt. Og dette på tross av at volleyball er en mye større idrett enn håndball internasjonalt.

Først må jeg si meg enig i at det er en skam og en skandale at ordføreren ikke kan ta seg tid til å overvære finalen i håndballens største klubbturnering, hvor Vipers ikke bare deltok, men manifesterte sin posisjon som verdens beste håndballklubb. Jeg er selv blitt Vipers-supporter på mine gamle dager, akkurat som jeg er Start-supporter. Start får stadig tyn fra "hele verden" - supportere, media, tidligere spillere, you name it, for at de har for få lokale spillere, og det er muligens velfortjent selv om det er et faktum at halve stallen består av sørlendinger. Vipers, til sammenligning, får intet tyn, selv om det i nevnte sluttspill kun var med en sørlending, keeper Lunde. Riktignok ville både Karen Emilie Dahlum og Vilde Jonassen vært med om de ikke hadde vært skadet. Laget besto av spillere fra Ungarn, Sverige, Tsjekkia, Spania og Kroatia + tre norske. Jeg må nå understreke at jeg overhodet ikke har noe imot at Vipers nesten ikke har lokale spillere. For å bli verdens beste klubb, må man ha verdens beste spillere.

Så endelig til poenget: Jeg tror rett og slett kvinnene gjør seg sjøl en enorm bjørnetjeneste hvis man hele tiden skal sette opp interessen for herrefotball mot kvinnehåndball, eller Start mot Vipers, på denne måten. Man får bare dokumentert at interessen for herrefotball er mye større enn interessen for kvinnehåndball. Det er to verdener. Interessen for Start er mye, mye større enn interessen for Vipers, selv her i Kristiansand. Dette på tross av at Start for tiden er et middels OBOS-lag, mens Vipers er verdens beste! Dette begrunner jeg med at publikumsoppslutningen på dette middels OBOS-laget er omtrent fire ganger så stor som hos verdens beste håndballag. Start har hittil i år ca 4000 i snitt, mens Vipers har ca 1000, dog nesten det dobbelte i avgjørende Champions League kamper, likevel halvparten av hva Start har i sine seriekamper. Man kan nok også måle interessen til en viss grad når lagene spiller på bortebane, og fvn har sin chat. Under Starts kamper flommer det over av mer eller mindre velformulerte innlegg, mens det er så godt som tomt når Vipers spiller.

Hvis man på død og liv skulle finne en evt Startprestasjon å sammenligne med mht interesse, måtte det kanskje vært en evt opprykksfinale for Start, selv om også den ville blitt omfattet med mye større interesse enn CL-finalen i håndball for kvinner.

Og igjen: Jeg bøyer meg i støvet for Vipers og hva de har fått til, prestasjonene er enorme, men kvinnehåndball er en knøttliten mikro-idrett. Basta. Likevel burde Skisland pakket kofferten og reist til Ungarn. Basta, der og.

