For et halvt års tid siden bodde min kone, 3 barn og jeg i USA i et halvt år.

Dette var en fantastisk tid hvor vi på tross av korona og visumsutfordringer. Selv om vi var der i kort tid, fikk vi oppleve mye av den amerikanske kulturen.

Hvis jeg skal trekke frem en ting som jeg ble ekstremt positivt overrasket over, så var det skoleuniform. Det var selvsagt litt fremmed i starten å skulle kjøpe skjørt til jentene våre og kortbukse til vår sønn, hvor de som overdel kun kunne velge piquet skjorte i 3 ulike farger. Rød, blå eller hvit. Alle skoler har ulike farger, egentlig som fotballag i Norge.

Vi smilte og lo litt da ungene måtte prøve skoleuniformer for aller første gang.

Sånn der og da følte nok både vi og ungene at uniformene var ikke mer en sånn passe fine. Men det tok vel neppe mer en noen få dager eller en uker eller to før vi ble så vant til det og bare likte dem.

Det er mange positive sier med skoleuniformer slik vi så det.

For det første så gikk morgenrushet veldig fort. Ungene viste alltid hva de skulle ha på seg og slapp å tenke på hva de skulle bruke den aktuelle dagen.

På fredager fikk de lov å ha på seg supporterutstyr for skolen. Typisk skolegenser for basket, fotball, svømming osv. Dette var noe ungene så frem til, for da kunne de «pynte» seg litt ekstra.

Men det viktigste av alt som jeg så på som ekstremt positivt var at ungene ble fritatt for å tenke på om de hadde den rette kjolen, toppen, genseren buksen osv. før skoledagen begynte.

De trengte aldri å være bekymret for å få en slengkommentar på klesvalget blant medelever.

På skolene i USA hvor det er skoleuniform, er mobbing av andres klær et ikke-tema.

Det var også muligheter for foreldre å søke om støtte til kjøp av klær for de som hadde minst, slik at alle skulle føle seg velkommen, og i Norge burde det kanskje være gratis?

Hovedgrunnen for at jeg mener skoleuniform hadde passet i Kristiansand og Norge er at i dagens samfunn, så er det nok mange foreldre som opplever et stort kjøpepress for å blidgjøre sine barn.

Mange foreldre som ikke har økonomi til å kjøpe de klærne som skal gi dem status, kan føle seg mislykket. Og de som ikke får mulighet til å bruke de rette klærne, kan bli sett ned på og ertet.

Ved å innføre skoleuniform så vil man med et enkelt pennestrøk fjerne en stor byrde fra dem som opplever motepresset på skolene.

Det kan også være det er ulemper med skoleuniform som jeg i dag ikke ser. Men ut ifra vår erfaring så er det noe av det jeg virkelig likte med skolene i USA.

Om det er noen politikere i bystyret som leser dette og synes det er en god ide, så se gjerne på det.

Einar Øgrey Brandsdal En enkel gutt fra Åsane i Vågsbygd

