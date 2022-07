Norge er allerede elektrifisert. Det skjedde for over 100 år siden gjennom de store vannkraftutbyggingene. Å rydde og sterilisere det reneste rommet først er både ulogisk og uansvarlig bruk av ressurser.

Canada, Saudi-Arabia, De Forente Arabiske Emirater, Brunei og Oman er de landene i verden som har olje- og gassproduksjon i en størrelsesorden mest lik Norge pr. innbygger. Ser man på relevante faktorer som CO2-utslipp pr innbygger og CO2-intensitet i økonomien pr $1000 BNP er vi mer enn dobbelt så miljøvennlige enn nestemann på lista i begge kategoriene! Mens Norge i 2020 slipper ut 7,6 t pr innbygger har snittet av de nevnte landene 17,5 t pr innbygger. Og mens Norge slipper ut 0,12 t CO2 pr $1000 i økonomien vår er disse landenes gjennomsnitt 0,4 t pr $1000! Vi kan ikke sammenligne epler med bananer på dette grunnleggende viktige feltet!

Kanskje bør redaksjoner og politikere formidle et mer balansert syn?

Kanskje holdningene til klimaforskningen i Norge, jfr blant annet at flere italienere enn nordmenn tror endringene er menneskeskapte, også har en sammenheng med katastrofe- og sensasjonspreget kampanjejournalistikk og "holdningsskapende" kampanjer gjennom flere tiår allerede og at mange folk er lei? Kanskje bør redaksjoner og politikere formidle et mer balansert syn for på den måten bidra til mindre steile fronter og polarisering også på dette området av samfunnsdebatten?

Jeg vil sitere fra Sunniva Rose og Jonny Hesthammer, begge med PhD i realfag, sin kronikk i Aftenposten i fjor høst:

"Det er ikke rart at folk blir livredde og får klimaangst, når hele tre av ti nordmenn tror klimaendringene vil føre til utryddelse av menneskeheten. Klimaendringene er både reelle og alvorlige. Men er den ekstreme bekymringen berettiget? Ifølge selskapet DNVs seneste rapport ligger verden an til en temperaturstigning på 2,3 grader i 2100. Kanskje blir den enda litt høyere. Det er problematisk, men som klimaforsker Bjørn Samset, som har bidratt til den omtalte klimarapporten, sier i NRK Ekko, så går ikke verden under om vi ikke klarer 2-gradersmålet. Han mener at vi mennesker er tilpasningsdyktige og vil håndtere de omfattende utfordringene, og at menneskene vil være på Jorden også om 1000 år. Likevel tror svært mange at det går rett til helvete. Ifølge nettstedet Our World in Data oppfatter de fleste av oss verden feil. Vi tror at tilstanden i verden er langt verre enn den faktisk er, og at utviklingen går i feil retning. Sannheten er at det meste i verden faktisk blir stadig bedre, noe kun én av ti nordmenn tror. Levealderen øker, flere får utdannelse, barnedødelighet synker, færre dør av luftforurensing, og sultkatastrofer er det nesten slutt på. Samtidig får flere tilgang til rent vann og ren energi til matlaging. Antallet som lever i ekstrem fattigdom, har stupt fra nesten to milliarder i 1990 til 700 millioner i dag."

Og videre:

"Klimaendringene er alvorlige, og vi må jobbe for å holde temperaturstigningen så lav som mulig. Men det blir helt feil når politikere og journalister presenterer fremtiden som apokalyptisk. I stedet må de ta ansvar for å formidle informasjon på en saklig måte som ikke skaper unødvendig frykt. Uansett er vi neppe tjent med å forholde oss til livredde politikere når rasjonelle beslutninger skal tas. Den beste politikken er den som unngår både de største klimaødeleggelsene og de største kostnadene fra implementerte klimatiltak. Det gir spennende muligheter for dagens unge. De har all grunn til å glede seg til fremtiden, ikke frykte den."

Norge har, til tross for en befolkningsvekst på 22% fra 1994 til 2020, ikke hatt noen samlet økning i CO2 utslipp, men nedgang. Vi forurenser om lag en fjerdedel mindre pr innbygger! Den viktigste enkeltfaktoren for å få folk ut av fattigdom og sult er tilgang på stabil og rimelig energi ifølge FN. På dette området bidrar Norge i stort monn på den mest miljøvennlige måten i verden. Gjennom å ta til orde for og å bidra til skam og dårlig samvittighet basert på at vi er storforurensere, mens realiteten er at vi er desidert best i klassen, oppnår man motsatt effekt. Vi bør tvert imot være stolte av hva vi har fått til og hvordan vi bidrar til å utvikle verden og møte klimautfordringene kloden står overfor.

