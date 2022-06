Du tar feil når du hevder jeg påstår at nye Kristiansand ikke hadde noen påvirkning når budsjettet i «gamle» Søgne ble vedtatt like før sammenslåingen.

Det er faktisk helt motsatt. Jeg mener at sammenslåingen påvirket, i stor grad, dette budsjettet. Søgne kommune hadde neppe vedtatt investeringer på 1,1 milliard, hvis ikke sammenslåingen var et faktum. En slik stor investering hadde sørget for en dobling av gjelden. Hvis Søgne fortsatt hadde vært egen kommune, så hadde dette ført til store innsparinger. Nå må alle i nye Kristiansand være med på å betale for den økte gjeldsbyrden. Derfor hadde sammenslåingen stor betydning på budsjettprosessen i Søgne.

Det jeg kritiserer er beslutningen dere foretok som innebar 10 millioner i innsparinger til skolene i Søgne. Dette er svært store innsparinger, og større enn det som krevdes for å komme på nivå med Kristiansand. Hvorfor stemte du for en slik stor unødig innsparing i skolebudsjettet for Søgne? I ettertid, så fremstår dette som en budsjettabbe som har forårsaket store problemer for driften av skolene i Søgne.

Et annet spørsmål er det selvpålagte kravet til harmonisering av budsjettet. En ting er at Songdalen og Kristiansand ikke gjorde tilsvarende øvelse, men Søgne budsjetterte med blant annet nye inntekter de ville få, som en bydel i Kristiansand, og samtidig stor reduksjon i kostnader til drift. Det pussige er at det ikke ble budsjettert med økte kostnader til drift på områder hvor Kristiansand brukte mer penger per innbygger enn Søgne. Dette gjelder for eksempel kultur, idrett og støtte til frivilligheten. Det er enkelt å få til et «pent» driftsbudsjett hvis man bare tar med økte inntekter og reduserte kostnader. Hvorfor ble ikke hele driftsbudsjettet til Søgne kommune harmonisert med Kristiansand, men kun poster som innebar økte inntekter og reduserte kostnader?

Budsjettet som Søgne kommune vedtok like før sammenslåingen, mener jeg er hverken egnet som et budsjett for fortsatt drift som egen kommune og heller ikke som et «harmoniseringsbudsjett». Uheldigvis, så har dette vedtatte budsjettet skapt unødige problemer for finansieringen av driften av skolene i Søgne etter sammenslåingen. Håper dette var oppklarende.

