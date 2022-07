Norge vil mangle 100.000 fagarbeidere om få år. Derfor er det på høy tid med et krafttak for yrkesfag.

I mange tiår har høyresida i Norge og andre land klart å skape en direkte motsetning mellom arbeidsplasser og tiltak for å møte klimaendringene og miljøutfordringene.

SVs mål er at Norge skal være et sosialt rettferdig samfunn gjennom økologisk bærekraft. Det er dette århundrets viktigste prosjekt. Vi skal stanse klimautslipp, stanse nedbygging av natur og tap av naturmangfold, og erstatte alle ressurser i samfunnet som ikke inngår i sirkulære kretsløp. Skal vi lykkes med denne omfattende omstillingen av arbeidslivet, må vi ha en god kompetanse- og utdanningspolitikk. Vi må satse på yrkesfag!

Skal vi lykkes med denne omfattende omstillingen av arbeidslivet, må vi ha en god kompetanse- og utdanningspolitikk. Vi må satse på yrkesfag!

Derfor vil SV sette i gang et stort løft for økt lærertetthet i yrkesopplæringa. Vi prioriterer moderne utstyrsparker på skolene, lovfestet rett til lærlingplass, prosjekter for å gjøre yrkesfagene mer til stede i grunnskolen og å fullfinansiere utstyrsstipendet for yrkesfagelever over to år. I tillegg øker vi antall fagskoleplasser med 1000 nye plasser, for å satse på høyere yrkesfaglig utdanning.

Elevene må trives på skolen for å lære, derfor vil SV ha både gratis skolemat og mer fysisk aktivitet. Det aller viktigste er at vi har nok lærere, og at læreren har tid til å følge opp hver elev både for å tilpasse undervisninga og kunne samarbeide med andre hjelpere i skolen. Derfor prioriterer SV tid til kontaktlærerne på ungdomsskolen og en rekrutteringspakke for å sikre flere kvalifiserte lærere. Vi vil også gi et stort tilskudd til skolehelsetjenesten for å starte veien mot en bemanningsnorm.

SV ønsker mer praktisk og variert læring helt fra barnetrinnene til høyere yrkesfaglig utdanning. Mer praktisk læring med et løft for både yrkesfagene, praktiskestetiske fag og praktiske læremetoder i alle fag. Mindre stillesitting og ensidig teorifokus. Mer tid og tillit for lærerne med økt bemanning. Mindre testing, pugging og overstyring. SV prioriterer mer tid, kompetanse og bedre utstyr til de praktisk-estetiske fagene. Blant annet gjennom en ny rentekompensasjonsordning for å utløse investeringer i utstyr og rom og en time mer til praktisk-estetiske fag. I tillegg prioriterer vi de praktisk-estetiske fagene i etter- og videreutdanning, og vi oppretter kompetansesenter og utviklingsprosjekt for praktisk og variert undervisning. Samtidig kutter vi i nasjonale og internasjonale prøver, testing og pugging.

Norge skal være en kunnskapsnasjon, og vi trenger flere og gode fagarbeidere. SV vil derfor bruke mer ressurser på god rådgivning, oppfølging og bedre muligheter for å ta eksamener som mangler for å få studiekompetanse. Det må tas høyde for at mange elever trenger litt ekstra tid på å fullføre sitt løp, eller alternative veier til kompetanse. SV vil styrke innsatsen mot frafall og sikre at alle får en videregående opplæring med høy kvalitet uavhengig av bakgrunn og bosted.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.