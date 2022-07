Videre tegnes et bilde der Agders store tilgang på regulerbar og fornybar kraft har forsterka posisjonen som en ledende energiregion og en kompetanseregion for fremtidens produksjon, distribusjon og bruk av energi.

Mange industrietableringer har sondert mulighetene for å etablere seg i Agder, og begrepet Battery coast har blitt lansert. Bransjen, kommuner og andre aktører melder om stor bekymring for lav kapasitet på nett-uttak og sen saksbehandling for konsesjonsbehandlinger og utbygging.

Den største utfordringen vi har for å lykkes med våre ambisjoner for etablering av ny grønn industri i Agder er at vi har nok tilgang på strøm og sikker forsyning.

Agder fylkesting var enstemmige i sin uttalelse om bekymring for situasjonen i desember 2021. Det ble derfor bedt om at det settes konstant fokus på saken, og arbeides planmessig inn mot sentrale aktører for å sikre kraftkapasiteten i regionen.

Arbeiderpartiet mener at fylkestinget i langt større grad bør involveres og engasjeres for å sikre Agders del av industriutvikling innenfor våre naturgitte fortrinn og beliggenhet.

Fylkesordfører ble utfordret i fylkestingets møte 14.06 om å orientere fylkestinget på status og aktiviteter i dette arbeidet, og hvordan Agder fylkeskommune kan ta en ytterligere rolle i arbeidet med utvikling av eksisterende arbeidsplasser og ny grønn industrietablering.

Vårt næringsliv kan blant annet sørge for ny industrietablering innen batteri, offshore havvind, biozin, hydrogen og solceller. Mange kommuner har gjort et viktig arbeid for å synliggjøre mulighetene i sine kommuner til å ta det grønne skiftet og etablere grønne arbeidsplasser på skuldrene til etablert industri og næring. Det kan være krevende for noen kommuner å jobbe alene opp mot nasjonale og internasjonale konsern for å markedsføre næringsmuligheter eller for å jobbe opp mot statlige myndigheter om for eksempel infrastruktur og statlige rammebetingelser.

Arbeiderpartiet har derfor tatt til orde for at dette er et arbeid som Agder fylkeskommune bør ta som en viktig regional utviklingsaktør. Det gjøres nå gjennom industriplanen som legges ut til høring. Planen skal kartlegge områder som ligger godt til rette for industrietablering for kraftforedlende industri. Agder fylkeskommune tar også en aktiv rolle i å samordne og koordinere den regionale kompetansepolitikken slik at arbeidslivets behov for kompetanse innen grønn omstilling, og samlet sett blir ivaretatt på alle nivåer.

Agder Energi er en viktig premissleverandør, i samarbeid med statlige og andre aktører, for at Agder skal ha god infrastruktur og nok energi til å lykkes med det grønne skiftet. Agder fylkeskommune er ikke eier og dermed ikke formelt invitert inn til eiermøtene. Selv om eiermøtene er åpne for publikum, vil en med observatørstatus kunne ha talerett i en slik forsamling. Arbeiderpartiet er glad for at fylkesordfører er enige med oss i dette, og at det nå tas kontakt med eierne for å høre om en slik ordning lar seg gjennomføre.

Klarer vi dette sammen med resten av landsdelen, vil Agder løfte seg av egen kraft!

