I Hurdalsplattformen sa regjeringen nei til konkurranseutsetting av jernbanen. Nå åpner regjeringen for å gi bedre betingelser til de private selskapene de har sagt de ikke ønsker skal få kjøre tog i Norge.

Når det gjelder Sørlandsbanen, var premissene 60 prosent på kvalitet og 40 prosent på pris. NSB gruset Go-Ahead på 11 av 12 punkter når det gjaldt kvalitet, og lå likt på pris med 190 millioner. Så slang Go-Ahead et tilbud på 150 millioner på bordet og et totalt urealistisk tall angående passasjervekst. Dette slukte Jernbanedirektoratet ukritisk med hud og hår slik at pris ble avgjørende.

Nå ønsker altså Go-Ahead og SJ å få bedre betingelser enn de totalt urealistiske tilbudene de kom med i anbudsprosessen som nå ikke står seg mot virkeligheten. Skal virkelig skattebetalerne kompensere de private selskapene for det? Svaret bør bli et rungende nei! Det ser imidlertid ut til at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ønsker å stadfeste denne prosessen istedenfor å gjøre det eneste fornuftige ved å la selskapene gå konkurs og reversere hele jernbanereformen og samle all togdrift, billettsystem vedlikehold, verksteddrift og eiendom i NSB for å få den maksimalt beste utnyttelsen og koordineringen til beste for de reisende.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ser derfor ut til å ha som sin primæroppgave å videreføre Solberg-regjeringens høyre-politikk når det gjelder jernbanen fremfor å stå ved de løfter Ap ga til velgerne i valgkampen angående jernbanepolitikken.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.