Vi har ulikt syn på eiendomsretten, nesten samtlige dispensasjonssaker og om Kristiansand kommunes klimamål.

Det vi er enige om, er at Kristiansand ikke skal ha et eget Barcode. Vi vil at folket skal lyttes til og at det bygges vakkert – dersom det skal bygges noe på Lagmannsholmen.

Mens debatten om at havna skal flyttes til Kongsgård/Vige raser (en annen sak SV og Frp er enige om. Havna skal ikke flyttes til Kongsgård/Vige), har enkelte begynt å snakke om at Kristiansand nå endelig kan få sitt eget Barcode. Vi gremmes.

Misforstå oss rett: Om Kristiansand skal utvikle tomta havna ligger på i dag, så er det gunstig om området gjøres tilgjengelig gjennom grøntområder, boliger for alle og restauranter. Men ideen om en ny glass- og betongørken svarer ikke opp disse visjonene.

Vi ønsker en Lagmannsholmen som er utviklet for barn, unge, studenter og eldre. Vi ønsker rett og slett en ny bydel for folk, ikke arkitekter. Derfor står SV og FrP samlet om å være tidlig ute og si nei til stygge, ruvende, sjelløse, bygninger, blottet for harmoni, utsmykning og menneskelig utforming. Bygninger skal ikke først og fremst se «kule» ut på et postkort, men være til for innbyggerne og se bra ut fra gateplan.

Det er egentlig smått utrolig. Vi er jo svært stolte av særpreget byen vår har. Likevel ønsker enkelte å utvikle det første man ser fra sjøsiden med bygninger som passer best inn i Mordor-riket fra Ringenes Herre. Hva skjedde med å bare bygge vakkert?

Vi er ikke imot utbygging. Snarere tvert imot: Både FrP og SV stemmer for de fleste gode prosjektene i byen vår. Likevel har vi en felles agenda mot store glass- og betongbygg som har kort varighet og skaper et kaldt, fiendtlig og dødt sentrum. Det er ikke bærekraftig, hverken sosialt eller miljømessig.

Om vi skal bygge en ny bydel på en av de aller beste tomtene i byen, så bør vi legge til rette for en god prosess. En prosess der vi lar innbyggerne få påvirke hva slags bygninger som skal prege byrommet. De får det til i andre byer i Europa, så da får vi det til her også. Tallenes tale fra en mengde undersøkelser er soleklare: Folk – på tvers av alder, bakgrunn og politisk tilhørighet – vil ha mer menneskevennlig arkitektur. Og ja – det betyr klassiske og tradisjonelle bygninger.

Tradisjonell «gammel» arkitektur hører ikke fortiden til, snarere tvert imot. Bare tenk hvor stolte vi er blitt av Torvet vårt. Derfor har vi følgende oppfordringer til kommunen, utbyggere og arkitekter:

Nei til «moderne» arkitektur. Legg fra dere alle fjollete ideer om asymmetriske «modernistiske» bygg. En arkitekt som må ty til ord som «spennende», «utfordrende» og «modig», er en dårlig arkitekt. Slik utbygger-poesi er omtrent like sjarmerende som megler-språk. Vi forstår alle at «arealeffektiv» betyr «liten», at «praktbygg» betyr «budsjettsprengende» og at «spennende» betyr «stygg».

Gi innbyggerne en stemme. Innbyggerne fortjener en stemme i hvordan bysentrum skal utbygges. Og la valget være reelt – med både modernistisk og klassisk arkitektur representert. Om Lagmannsholmen skal utbygges, får vi sjansen til å forsterke bysentrum. En egen «Barcode» vil derimot ødelegge Sørlandets perle, til forlystelse for noen få og forargelse for de mange.

Bygg vakkert! Dere skjønner hva vi mener.