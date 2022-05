Jeg kan bekrefte Håverstads antydninger om at uttrykket «Fritt Palestina» virker veldig skremmende på en del israelvenner. Vi ikke bare påstår, men oppfatter helt klart at det innebærer et ønske om å utslette Israel som jødisk stat.

Håverstad og Palestinakomiteen vet at dersom et «Fritt Palestina» skal innebære at alle arabere som har flyktet fra landet, og deres etterkommere, skal få rett til retur, så vil det medføre at staten Israel opphører å være en jødisk stat.

Jeg forstår at den vanlige palestiner ønsker en fred og frihet som innebærer at de kan gå på jobb uten hindringer. Men etter min oppfatning er dette et tema som Palestinakomiteen bør ta opp med Hamas. Når de legger ned våpnene og anerkjenner statens Israels rett til å eksistere, vil mulighetene for å finne frem til fredelige løsninger være nærmere enn de synes i dag.

