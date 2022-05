Under sitt besøk ved Kristiansand kommunes nyopprettede ressurssenter for ukrainske flyktninger 3. mai gjentar statsminister Jonas Gahr Støre sin fraråding om å hente flyktninger til Norge i privat regi.

Han uttrykker forståelse og takknemlighet for de privates motivasjon, og han er ikke i tvil om at mange har blitt hjulpet til en tryggere tilværelse i tråd med regjeringens beslutning om kollektiv beskyttelse. Men, måten dette skjer på er ifølge Støre ikke riktig. Mennesker i en sårbar situasjon kan bli utnyttet av personer med dårlige hensikter, det er ikke sikkert de private tar med seg de som har størst behov for beskyttelse, og myndighetene må ha kontroll på hvem som kommer hit. Dette hevder Støre med adresse til et mangfold av privatpersoner, vennegjenger og kristne menigheter som så langt har stått for transporten av flertallet av de nær 20.000 ukrainske flyktningene som er kommet til landet vårt.

Så hva er regjeringens alternativ? Det eksisterer ikke. Man har riktignok i lengre tid flagget et løfte om å hente 2500-3000 ukrainere fra Moldova, men så langt er dette kun en intensjon. Konsekvensen av å lytte til regjeringens råd vil derfor være at flyktningene må komme seg til Norge på egenhånd. Det klarer de med mest ressurser, men ikke vanlige folk.

Fra et sosialdemokratisk og humanistisk ståsted blir det derfor ubegripelig at Støre fortsatt fraråder privat bistand til transport. Argumentasjonen er tynn. Enhver form for utnytting av mennesker på flukt er selvsagt forkastelig. Men, jo større tilbud om transport som kommer fra personer med gode hensikter, jo mindre blir risikoen for at flyktningene havner hos personer med tvilsomme motiver.

Majoriteten av flyktningene består av kvinner og barn samt eldre over 60 år. Noen av disse har også familiær tilknytning til Norge, hvilket vil gjøre overgangen til norske forhold enklere. Er dette feil personer?

Støre framhever myndighetenes behov for kontroll på hvem som kommer til Norge. Vel; her har regjeringen på lik linje med de fleste europeiske land innvilget kollektiv beskyttelse. Dette betyr at ingen blir avvist så lenge de kan dokumentere ukrainsk statsborgerskap. Så langt ligger vi et godt stykke bak regjeringens eget estimat om mottak av 30.000 flyktninger. Jeg har full forståelse for at dette er utfordrende for politi, UDI og etter hvert kommunene, men sett i forhold til årsaken som har drevet millioner på flukt, blir dette et luksusproblem for et av verdens rikeste land.

Derfor, statsminister Støre; du har all grunn til å være stolt over det overskuddet av humanitær og økonomisk kapital som er kommet til uttrykk gjennom privates innsats for å hente ukrainere til Norge. Dernest bør du reflektere over regjeringens uforståelige fraråding. Denne kan sammenliknes med en hotelleier som inviterer en husløs og blakk fremmed på gratis opphold under forutsetning av at transporten ordnes selv uten bistand fra andre.

