Jeg betviler ikke de politiske intensjoner du kunngjør i ditt leserinnlegg i FVN den 17.08.22, og ønsker deg hell og lykke med ditt politiske prosjekt.

Men kan du være så grei å oppklare for meg og eksemplifisere hvilke helt konkrete politiske saker hvor det er de små partiene som har forårsaket det du kaller kaos ?

Eller beror din oppfattelse av kaos på misforståelser?

Er det kaos når jeg har fått medhold av Statsforvalteren i lovlighetskontroll og omgjøring av saker Høyre har stemt igjennom?

Er det små partier som skaper kaos når kvalitetssikringen av økonomien i Kunstsilo måtte gjøres på nytt fordi vi fant grove feil?

Er det de små partiene som forårsaker kaos når budsjetter ikke holdes og vedtak ikke gjennomføres?

Er det kaos når man med god grunn stiller spørsmålstegn ved hele tre såkalte uavhengige rapporter om havn, veibygging og miljø laget av ett og samme firma i tre forskjellige saker som alle ender opp med hallelujarop for Høyres og APs politikk på tross av helt åpenbare mangler og påklagede feil fra konkurrerende konsulentfirma?

Var det de små partiene som forårsaket kommunesammenslåingsrotet, de ulovlige møtene med administrasjonen, «glemte» brev og det faktum at Høyre og AP i fellesnemnda utvidet bystyret til 71 representanter som dere senere har angret så mye på at dere nå vil redusere det representative demokrati som hensyntar alle bydeler?

Og hva med de høye strømprisene vi har i Kristiansand?

Er også dette kaos begått av små partier? Var det vi som stod for nedsalget i Agder Energi og nå sist fusjonen med Glitre som fratar oss all makt over generasjoners tarv og felles innsats for å temme våre lokale elver og vassdrag?

Eller var det Høyre og AP som sammen stod for flertallet i også disse sakene som skaper kaos-priser for fattigfolk, industri, næringsliv og våre arbeidsplasser?

Fint om du kan være helt konkret når du skal fordele skylda for påstander om kaos.

For er det ikke egentlig slik at alle saker er resultatet av et demokrati ledet av Høyre og AP, og verken kaos eller anarki skapt av små partier?

Høyre kan også kanskje reflektere litt over hvem som har styrt før og etter det påståtte kaos av årgang 2019, og om hvorvidt det har vært deres egne vedtak som har ført til dette eventuelle kaoset som du helt uten respekt og ydmykhet for velgernes valg påstår at har funnet sted.

På den annen side er det ikke spesielt dramatisk at Høyre og AP samarbeider politisk. Det har dere etter mitt syn gjort i 20 år som en konsekvens av byttehandler om lønn og posisjoner til hverandre.

Senest i perioden 2007-2011 regjerte dere byen sammen. Det er derfor også slik at forskjellen mellom AP og Høyre faktisk er visket ut for lengst.

Det som kan gjøre skillet mellom AP og Høyre tydelig i hhv opposisjon og posisjon, er de mindre samarbeidspartiene som krever at skilsmisse mellom AP og Høyre får et synlig politisk resultat.

Min beskjedne og lille stemme som representant for Industri og næringspartiet (INP) kan med andre ord være det som skaper forskjellen.

I inneværende periode har synlig forskjell mellom AP og Høyre vært spesielt vanskelig å få øye på fordi Høyre ikke har vært i noen reell opposisjon. Budsjettene vi stemte over i desember var også omtrent identiske. Derfor er det heller ikke noe problem for Skisland å styre på det budsjett Høyre med min stemme fikk flertall for i 2021.

Så mitt råd til deg, Mathias Bernander eller for den saks skyld Kenneth Mørk i AP: Husk at i en stue der alle tenker likt, så produseres det ingen reelle nye tanker. Husk også at det aldri har vært reist noen statue til ære for en politiker som synes alt var bedre i sør som før.

Det kommer heller ikke til å bli i fremtiden.

Fint om du svarer konkret på mine spørsmål, så kan vi gjerne ta en kaffe snart og klare opp litt i hvilke politiske mål vi har felles for 2023-27. Og ikke minst: La oss sammen danne et «uenighetsfellesskap».

Det hadde vært bra for demokratiet, byen og bydelene.

