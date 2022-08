Nå sitter jeg her og leser saken hvor Agder Energi forklarer hvorfor vannmagasinene er nesten tomme. Jeg blir overrasket når jeg leser at de forsøker å holde produksjonen på et minimum. Det hadde vel neppe vært en så høy vannstand om produksjonen var på et minimum?

Mulig jeg mangler kunnskap på området, men det ga ikke inntrykk av en maksimal begrensning av produksjon når vi skuet ut over en flott og velfylt Byglandsfjord. Det så mer ut som det var full fart i turbinene lengre opp i fjellheimen.

I Sør-Norge opplever vi en varmebølge av de sjeldne, så det er i hvert fall ikke private forbrukere i denne regionen som krever produksjon i høygir. Er det pga. behov i lokal industri? Hvis ikke må det vel bety at det produseres på spreng for å levere til utlandet?

Som en helt vanlig strømkunde hadde det vært interessant å få en forklaring på disse observasjonene.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.