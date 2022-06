Selv om dette dreier seg om en videregående skole, er det nok mange som vil se denne hendelsen i sammenheng med avisens avsløringer av mangelfull og tilfeldig oppfølging av voldshendelser i grunnskolene i Kristiansand. Likevel er det en forskjell her, fordi den viser at fylkeskommunen faktisk tar ansvar i en slik situasjon, noe som ut fra de fleste reportasjene i avisen ikke ser ut til å skje i kommunen.

Den typiske «voldsmann» i skolen er ifølge voldsforskeren Børge Skåland «Per på tolv år». Statistikken viser at de alle fleste voldshendelser skjer i grunnskolen. Det er kanskje derfor det ser ut som kommunen ikke helt har klart å ta dem på alvor, det får som regel ikke de mest dramatiske utslagene. Likevel synes jeg avisens reportasjer bekrefter de funn som Skåland har gjort: at vold i skolen stort sett blir bagatellisert og bortforklart av ledelsen.

I skolen snakkes det ofte om opplæringslovens § 9A. Men kommunen er også forpliktet på andre lover, blant annet arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. § 23 A i forskrift om utførelse av arbeid stiller krav til hvordan man skal begrense voldshendelser, og det kan virke som de ansvarlige i kommunen ikke kan ha lest hva som står der. For det første kreves det en risikovurdering av faren for voldshendelser, for det andre kreves det opplæring og øvelse, for det tredje kreves det at det blir gitt informasjon, for det fjerde kreves det at det iverksettes tiltak på grunnlag av risikovurderingen og for det femte kreves det oppfølging av de som er utsatt for voldshendelser.

Jeg tviler ikke på at verneombud og tillitsvalgte i kommunen gang på gang har pekt på at også denne forskriften må følges. Jeg håper derfor at alle reportasjene i avisen blir en vekker for kommuneledelsen slik at de hører på sin egen vernetjeneste og sette inn gode tiltak i samarbeid med de tilsatte. Selv om det kan koste!

