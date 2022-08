Men det kan undre en menig forbruker som har litt kjennskap til Danmark, hvor de også påstår de betaler mer for strømmen men den er billigere enn i Sør-Norge. Flere ganger i sommer har danske forbrukere fått penger for å bruke strøm, Tyskland har en lovgivning der sier at tyske vindmøller ikke må stå stille hvis det blåser, så tyske strømprodusenter kjøper stillstand hos danske vindmøller. Det sies at vi kan importere like så vel som eksportere via utenlandskablene, så hvorfor har vi i Norge ikke har fått billig utenlandsk strøm i stedet for at vindmøllene må stå stille? Der er ikke logikk i systemet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.