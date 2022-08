Kristiansand ønsket å sluke Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes, Vennesla og Iveland, og ordfører Furre hadde regnet ut at hvis alle disse syv kommunene slo seg sammen til én - Kristiansand - og det i tillegg ble en økning på x antall tusen innbyggere utover dette - jeg husker ikke tallet - så ville vi "gå forbi Stavanger i innbyggertall". Hoppe opp et hakk på topp 10-listen!

Dette var ikke innledningen til en argumentrekke - om hva man kunne utrette for innbyggerne med en slik kjempekommune. Nei, dette var argumentet i seg selv! Bli større enn Stavanger!

Og jeg tenkte: Er vi ufrivillig påmeldt en konkurranse - om hvem som kan bli flest? Noe så tomt og tullete!

Eller skal vi kalle det lokalpatriotisme på villstrå? Ja, for noen har tydeligvis "lov" å være lokalpatriotiske - bare ikke vi her ute i bygdene, for denslags står visst i veien for det effektive og robuste...

I det hele tatt: Allerede i utgangspunktet ble tankegangen fullstendig feil. Hva med å konkurrere med oss selv - fra år til år - om å bli stadig bedre for det antall mennesker som allerede bor her? Dét må selvsagt bli hovedfokuset for Nye Søgne kommune! Ikke en umoden kommunepolitisk form for "barsk" tissekonkurranse...

