Vi lever ikke bare av og for materiell velstand, mat på bordet og å overleve. Hva vi kan gjøre på fritida, fravær av støy og røyk, opplevelse av natur, rent hav og god nattesøvn har stor betydning for å ha et godt liv. Ønsket om næringsliv kan og har blitt løst andre steder ved at næringsvirksomheten er blitt smartere utnyttet arealmessig. For eksempel burde man på KMV-området ha kartlagt flytekai for biloppstillingsplasser og IKKE blytunge containerkraner. Eller lagt opp til biloppstillingsplass til ferja i flere etasjer. Det hadde blitt langt billigere og frigjort mer areal til havnas næringskunder som drar fordel av sentrumsnærheten. Mye av framtidas eksport går forhåpentligvis gjennom fiberkabler og ikke i containere, og det er også eksport når turister besøker vårt vakre land. Behovet for effektiv transport kan oppfylles også med andre alternativer enn Lagmannsholmen og Kongsgård/Vige. Mandal og KMV har vært nevnt. Hvor nøye man virkelig har snudd alle steiner og funksjonsmuligheter er ikke så kjent.

Det viktigste jeg merket meg fra deres kronikk er «nasjonal, samordnet». Dette er et hovedpoeng.

Av den grunn bør et felles sted nær Kristiansand sentrum være navet for person- og vareflyten. En samlet terminal for persontog, buss og ferje er dermed et viktig utgangspunkt, og bør være mulig å få til enda bedre enn nå.

Når man ser på løsningene i lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv, så bør også nabokommuner og ikke minst hele landet se verdien av å velge helhetlig og langsiktig.

Ei smartere havn bør kunne klare seg med mindre arealer til tross for større godsvolumer. Containere bør kunne fraktes bort kjapt på el-drevne tog, ankomme just-in-time og ved behov mellomlagres på et sted der de er mindre til sjenanse og ikke opptar strandlinje.

Dette blir nok til å begynne med noe dyrere, men du verden hvor mye mer fremtidsrettet. Det er et eksempel på hva jeg vil kalle å ta det grønn skiftet på alvor. Detaljene får ikke plass i et leserinnlegg, men dette tror jeg er løsbart så vi får både god logistikk og frigjorte arealer, altså vinn-vinn!

