Mange ble glade da det ble avklart at Blomsbukta i Kristiansand skal fornyes og bevares.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Denne spesielle naturperlen er det bare en av. I mange år har Blomsbukta ligget beskyttet og urørt. De som har brukt badebukten, er stort sett folk som bor i nærområdet. Her kunne en komme en tidlig sommerdag og ha hele herligheten for seg selv. Perfekt badevann, solvarme fjell og stillheten.

Blomsbukta. Foto: Jim Rune Bjorvand

Jeg gikk på svømmekurs for gutter i Blomsbukta i 1958. Da ble vi kjent med eieren av området, fru Blohm. Hun kom gjennom hageporten hver morgen med en stor stav i hånden. Da stod samtlige gutter på geledd og bukket dypt for fruen.

Svømmelæreren kjente godt fru Blohm og presenterte elevene i tur og orden med navn. Mange husker den bestemte damen, alltid kledd i fotsid kjole og stor bredbremmet hatt.

Denne unike beliggenheten og det spesielle lyset i Blomsbukta har fanget mange fotografer. Her er det gjennom årene blitt tatt mange portretter og brudebilder. Her kunne fotograf og modeller arbeide uforstyrret. I Blomsbukta er det også gjort opptak til flere filmer.

I 1986 fikk Blomsbukta en internasjonal omtale. Skipsreder og fjellklatrer Arne Næss jr. hadde i 1985 giftet seg med den amerikanske sangerinnen Diana Ross. De hadde blitt kjent med hverandre på en ferietur i Bahamas.

Året etter ville Arne Næss jr. vise sin ektefelle Norge. De var blant annet i Risør og Kristiansand. Den norske fotografen hadde anbefalt et besøk i Blomsbukta. Med et lite Leica kamera ble det skapt noen helt perfekte bilder. Arne Næss jr. i hvite bukser og blå overdel. Diana Ross i hvit silkeoverdel og det lange kullsorte håret. Så i noen minutter var lyset helt perfekt. De fikk bilder og minner for hele livet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.